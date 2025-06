Após viver um ano mágico com o Flamengo em 2022, conquistando a Copa do Brasil e a Libertadores, Rodinei deixou o clube rumo ao Olympiacos, da Grécia. Aos 30 anos na época, o lateral seguiu os passos de Rafinha, que também trocou o Flamengo pelo futebol grego em 2020. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Rodinei revelou o motivo de ter saído da equipe no melhor momento da carreira.

Rodinei foi chave no esquema de Dorival nos títulos de 2022, e chegou inclusive a ser pedido na Seleção Brasileira por torcedores. Com idade avançada para quem almeja um dia jogar na Europa, Rodinei enxergou na proposta do Olympiacos a última oportunidade de pisar em solo europeu como jogador.

— A motivação está toda envolvida em um sonho que eu tinha, de jogar na Europa, e que pensava que não ia conseguir mais. Então depois da temporada maravilhosa que eu tive no Flamengo, em 2022, veio essa proposta do Olympiacos. Foi quando teve o primeiro interesse deles em me levar para a Europa, e eu falei com meus empresários: 'É isso que eu quero'. Já era um sonho de tempos atrás, então minha motivação veio através de um sonho, de estar lá vivendo um grande momento agora.

Rodinei foi companheiro de equipe de Rafinha no Flamengo durante o ano de 2019, no qual o clube conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro sob o comando de Jorge Jesus, e chegou perto de vencer o Mundial. Para Rodinei, o Flamengo merecia o título. Com a saída do treinador e a pandemia do Covid-19, Rafinha decidiu ir para o Olympiacos.

Antes de tomar a mesma decisão que o colega de posição no final de 2022, Rodinei falou com Rafinha para pedir conselhos e ouvir sobre o país.

— Falei com o Rafinha, mas ele pegou um período não tão bom no clube, que foi a época do Covid. Então não foi uma experiência muito boa para ele. Mas em relação a clube, país, à cidade que a gente mora, que é Atenas, ele me disse: 'Pode ir de olho fechado que você vai gostar demais'. Então quando cheguei, comecei a ver que as pessoas têm a mesma energia do brasileiro, pessoas educadas, sempre com aquele sorriso no rosto... o tempo também me ajudou muito, pois é uma parte da Europa que não é muito fria. Desde o começo, me senti super em casa, e agora, me sinto à vontade lá.

Na primeira temporada de Rodinei na Grécia, o jogador passou por algumas dificuldades de adaptação, mas se consolidou como um dos melhores jogadores da equipe e do Campeonato Grego.

Rodinei vive momento iluminado na Europa

Nesta temporada, o Olympiacos foi campeão do Campeonato Grego e da Copa da Grécia, com Rodinei se consolidando commo um dos principais nomes do time e conquistando a vaga para a próxima Champions League. O jogador falou com o Lance! sobre a expectativa de disputar a competição pela primeira vez. Foram 13 assistências - o maior assistente do time, e eleito o melhor jogador do campeonato pelo Sofascore.

Rodinei se consolidou como um dos melhores jogadores do Olympiacos e venceu a Conference League (Foto: Reprodução Instagram)

Rodinei é o segundo brasileiro com mais jogos pelo Olympiacos, com 117partidas - atrás apenas de Giovani, que tem 169.

