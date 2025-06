Cristiano Ronaldo não estará no Mundial de Clubes. O craque português teve seu nome ligado a algumas das equipes qualificadas à disputa nos Estados Unidos, mas negou a transferência para alguma das equipes.

- Está praticamente decidido que eu não estarei no Mundial, apesar de ter recebido muitos convites e propostas. Houve conversas e contatos, mas você precisa pensar a médio, curto e longo prazo. Há muita bobagem sendo dita - afirmou o centroavante, em entrevista coletiva antes da final da Nations League.

O futuro de Ronaldo, porém, segue indefinido. O astro, com 40 anos, tem contato com o Al-Nassr até o final do primeiro semestre de 2026, mas ainda não se decidiu sobre pendurar as chuteiras ou continuar nos gramados, ainda que por outro clube ou liga.

- Tenho a mentalidade de viver dia após dia. Não tenho muitos anos mais para jogar, mas estou curtindo meu momento atual. Ainda não tenho uma data definida para minha aposentadoria. Me sinto feliz. Quero curtir e continuar jogando até o último dia em que estiver feliz com isso.

Um dos objetivos para a reta final de carreira de Cristiano é alcançar a marca de mil gols. Até o momento, são 937, o que implica em um caminho de 63 bolas na rede restantes para a meta ser cumprida. Em média, seriam necessários cerca de dois anos a mais em campo para que o centroavante alcançasse os quatro dígitos de tentos, o que mantém seu futuro em aberto.

🌍 Quais clubes do Mundial queriam Cristiano Ronaldo?

O nome de Cristiano foi fortemente ligado ao Al-Hilal, rival do Al-Nassr na Arábia Saudita. Impulsionado pelos aportes do Fundo de Investimento Público (PIF) local, o Crescente estudou a possibilidade de fazer uma oferta astronômica. Além disso, a imprensa europeia noticiou que um dos quatro clubes brasileiros classificados ao Mundial cercou o jogador.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estarão em solo estadunidense a partir da próxima semana para a disputa. O quarteto conseguiu vagas através das conquistas das Libertadores de 2021 a 2024, respectivamente.

