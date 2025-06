Presidente da La Liga cita Vini Jr e surpreende na escolha de Bola de Ouro

Presidente da La Liga, Javier Tebas surpreendeu na escolha do Bola de Ouro ao citar Vini Jr como um dos candidatos ao prêmio. Em evento realizado na Espanha, o dirigente também colocou Lamine Yamal como um de nomes preferidos.

- Deveria estar entre Lamine Yamal ou Vinicius. Não fez uma grande temporada, mas não se pode esquecer que esteve muito bem no início. Ser Bola de Ouro é o conjunto de uma temporada e ainda faltam jogos de seleções e o Mundial de Clubes - disse Tebas sobre a chance de Vini Jr na Bola de Ouro.

Javier Tebas também elogiou o trabalho de base feito pelo Barcelona ao elogiar Lamine Yamal e outras joias que surgem de La Masia. O mandatário rebateu críticas sobre a falta de contratações de impacto na La Liga.

- Quando dizem que a La Liga não está contratando jogadores, eu digo que o que não devemos fazer é desperdiçar. Isso mostra que, quando se confia em jogadores jovens, e no caso do Barcelona, ​​temos isso com Casadó, que se lesionou, Cubarsí, Lamine Yamal... você vê isso aí. Não há necessidade de contratar tantos, porque muitas vezes você tem as estrelas em casa.

Em setembro, a "France Football" realizará o evento da Bola de Ouro, embora Vini Jr não seja cotado entre os favoritos. No entanto, Lamine Yamal é tratado como um dos favoritos ao prêmio ao lado de Dembélé e Raphinha. Além do trio, Mo Salah e Lautaro Martínez também são cotados como candidatos correndo por fora na disputa pela premiação individual de melhor jogador da temporada.