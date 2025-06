Rodinei chegou ao futebol grego na janela do inverno europeu de 2023, após se despedir do Flamengo com títulos da Libertadores e Copa do Brasil sendo protagonista. No Olympiacos, o jogador passou por um período de adaptação, mas rapidamente se tornou um dos principais jogadores do elenco. Em conversa exclusiva com o Lance!, Rodinei revelou as principais dificuldades no futebol europeu e comentou a boa fase vivida atualmente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na primeira temporada de Rodinei no Olympiacos, o lateral entrou em campo 19 vezes e deu três assistências. O clube fez uma temporada abaixo do esperado, e terminou o Campeonato Grego na terceira colocação. Em entrevista excusiva ao Lance!, o brasileiro revelou como foi o processo de adaptação dentro de campo na Europa.

continua após a publicidade

— No Brasil, é normal você ver aquela alegria dentro de campo, todos os jogadores driblam, fazem uma graça dentro de campo. Na Europa é diferente. É um jogo mais sério, compacto e organizado. As pessoas se estudam um pouco mais. Foi difícil para mim. Cheguei na resenha, querendo pedalar em campo, dar caneta nos outros, mas conforme o tempo vai passando, você percebe que tem que levar as coisas com mais seriedade, senão fica para trás. Eles cobram o horário que vai chegar, tem que ser sério em tudo que vai fazer, e isso entra em campo também.

➡️Rodinei vê Flamengo com chances no Mundial e lembra final contra o Liverpool: ‘Merecíamos vencer’

Conhecido por seu lado 'resenha' fora dos gramados, Rodinei provou inúmeras vezes que deve ser lembrado por seu talento dentro de campo. Após a primeira temporada na Grécia, o lateral deslanchou.

continua após a publicidade

Rodinei revela segredo de seu sucesso no Olympiacos

A partir de sua segunda temporada na Grécia, Rodinei se tornou peça chave no esquema do Olympiacos, que teve mais sucesso esportivamente. Apesar de não ter sido campeão nacionalmente, o clube conquistou a Conference League - torneio continental - em final contra a Fiorentina, com uma grande temporada do brasileiro. Ao ser perguntado sobre o motivo de seu sucesso, Rodinei não hesitou ao responder:

— Eu atribuo primeiramente a Deus, por dar tanto sucesso à minha vida. Sou grato por tudo que ele me deu. E envolve várias coisas. A família, minhas filhas estarem todo dia lado a lado comigo, e a perseverança que tive desde quando comecei a jogar futebol. Não tive uma vida fácil, todo mundo sabe das perdas que tive quando era criança, então atribuo esse sucesso à resiliência e à perseverança que tive na minha vida.

Rodinei, ex-Flamengo e atual lateral do Olympiacos, conversou com a reportagem do Lance! sobre sua fase na Grécia (Foto: Lance!)

Nesta temporada, o Olympiacos foi campeão do Campeonato Grego e da Copa da Grécia, com Rodinei se consolidando commo um dos principais nomes do time e conquistando a vaga para a próxima Champions League. Foram 13 assistências - o maior assistente do time, e eleito o melhor jogador do campeonato pelo Sofascore.

Rodinei é o segundo brasileiro com mais jogos pelo Olympiacos, com 117partidas - atrás apenas de Giovani, que tem 169.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.