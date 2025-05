Rodinei, ex-lateral do Flamengo, vive a expectativa por disputar a primeira Champions League de sua carreira. O defensor, atualmente no Olympiacos, foi um dos destaques da campanha de título no Campeonato Grego, que garantiu o clube direto na fase de liga.

continua após a publicidade

➡️ Ex-jogador do Flamengo fecha com a CazéTV para ser comentarista: ‘Desafio’

➡️ Raí avalia evolução do PSG e aposta no talento brasileiro para decisão da Champions

O atleta conversou com a reportagem do Lance! sobre a ansiedade de estrear no europeu, e ao ser questionado sobre o principal objetivo da sequência de sua carreira, revelou que a competição continental está entre os próximos desafios.

continua após a publicidade

- Meu maior objetivo é jogar a Champions League. Estamos classificados, então meu maior objetivo é me preparar quando voltar das férias, estar com o corpo em dia para disputar a primeira Champions da minha vida. As coisas são surreais como acontecem. Há três anos, se eu falasse "amanhã vou acordar e disputar uma Champions League", eu mesmo me acharia louco, porque era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Então é o próximo objetivo que boto como profissional e pessoal, disputar uma Champions - disse o jogador.

Rodinei vive a primeira experiência na Europa como jogador, e está desde a janela do inverno europeu de 2023 no clube. Depois de uma rápida adaptação, se tornou um dos principais jogadores dos Lendários, mas ainda assim, afirmou que se sentirá "nervoso" para a trajetória no torneio máximo do Velho Continente.

continua após a publicidade

- Normal. O friozinho na barriga dá em todos os jogos. Sempre brinco com meus amigos, quando eu for para algum jogo, pode ser o menor que seja, contra nosso menor adversário na Grécia, se antes do jogo não der o friozinho na barriga, é hora de parar de jogar futebol. Imagina quando tocar aquele hino da Champions? Se não bater o friozinho na barriga, está tudo errado (risos).

➡️ PSG recebe notícia positiva antes de final da Champions League

Rodinei, ex-Flamengo e atual lateral do Olympiacos, conversou com a reportagem sobre desejo de disputar a Champions (Foto: Lance!)

Apesar da ansiedade, o herói da Copa do Brasil de 2022 pelo Rubro-Negro terá que esperar a virada de época na Europa. A Champions de 2024/25 terminará neste sábado (31), com PSG e Inter de Milão decidindo a competição às 16h (de Brasília), na Allianz Arena.

Em junho, Rodinei estará vivendo uma experiência distinta do que protagoniza nos gramados. O atleta foi chamado pela CazéTV para comentar os jogos do Mundial de Clubes, e aceitou o desafio. Depois, retornará à Europa para a pré-temporada, e então, a disputa europeia. O sorteio da fase de liga está previsto para o dia 28 de agosto, e em 16 de setembro, a bola rola na primeira rodada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.