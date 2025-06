Inter de Milão anuncia aquisição de atacante brasileiro

A Inter de Milão oficializou, neste sábado (7), a contratação do brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo. O atacante foi comprado junto ao Olympique de Marseille por um valor estimado em 25 milhões de euros (R$ 162,7 milhões na cotação atual).

Luis já havia desembarcado em Milão na segunda-feira (2), e na ocasião, declarou à imprensa italiana que o desafio no clube é a realização de um sonho. O acordo entre as partes tem duração até o final do primeiro semestre de 2030.

Luis Henrique, inclusive, já estará disponível para o Mundial de Clubes, que se inicia em uma semana nos Estados Unidos. A Inter, porém, segue à procura de um treinador, já que Simone Inzaghi findou um ciclo de quatro anos para acertar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e se tornou um dos treinadores mais bem pagos do mundo.

Depois de fazer base no Três Passos, o atacante foi contratado pelo Botafogo por empréstimo, e posteriormente, vestiu a camisa do Olympique de Marselha, comprado em 2020. Dois anos depois, foi emprestado ao Glorioso até o final de 2023, retornou à França e se encaixou sob o comando de Roberto de Zerbi, que o utilizou quase como um ala pelo lado direito.

O bom desempenho lhe rendeu o interesse de Bayern de Munique, Newcastle e Nottingham Forest, mas a Inter levou a melhor na corrida no mercado europeu. No Giuseppe Meazza, Luis encontrará a companhia de apenas um compatriota: Carlos Augusto, revelado pelo Corinthians e que chegou ao clube em julho de 2024.

Esta é a segunda contratação da diretoria nerazzurra na janela de transferências. Antes, o clube havia anunciado a chegada do croata Petar Sucic, do Dinamo Zagreb, por quase R$ 90 milhões.

🔢 Números de Luis Henrique, novo contratado da Inter de Milão, em 2024/25

⚽ 35 jogos

⌛ 2.802 minutos em campo

🥅 9 gols

📤 9 assistências

✅ 20 vitórias

🟰 6 empates

❌ 9 derrotas

