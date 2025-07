O atacante Richarlison pode deixar o Tottenham ainda nesta janela de transferências. Segundo informações do jornal britânico "The Sun", o novo técnico dos Spurs, Thomas Frank, deu sinal verde para a saída do brasileiro, que enfrentou uma temporada marcada por lesões e atuações irregulares.

Segundo a publicação, Richarlison foi especulado em um retorno ao Everton, mas o técnico David Moyes teria recusado a chance de contar novamente com o jogador. O clube de Merseyside, que se prepara para a estreia em seu novo estádio, estaria focado em outras opções ofensivas, como Callum Wilson, do Newcastle, e na manutenção do atacante Beto.

Com o futuro indefinido na Inglaterra, o destino mais provável do camisa 9, segundo o jornal, seria o futebol turco. Ainda segundo o The Sun, o Galatasaray demonstrou interesse e pode avançar por uma contratação. O clube também monitora a situação de Victor Osimhen, mas, diante da dificuldade na negociação com o nigeriano, voltou suas atenções para o brasileiro.

Richarlison comemora gol da equipe do Tottenham contra o Manchester United (Foto: Josep Lago/AFP)

Richarlison poderia ser liberado pelo Tottenham por cerca de 24 milhões de euros, valor bem abaixo dos 50 milhões de euros pagos em 2022. Um empréstimo também não está descartado, embora os Spurs prefira uma venda em definitivo.

Richarlison não engrenou no Tottenham

Após explodir no Everton, Richarlison desejou um próximo passo grandioso para sua carreira na Europa. O Tottenham foi quem deu a chance para o brasileiro. No norte de Londres, o brasileiro chegou como a segunda opção de ataque, atrás de Harry Kane. Variando entre reserva e titular, o jogador não conseguiu engatar pelo time.

Após a saída do astro inglês, Richarlison tinha a faca e o queijo na mão para assumir a titularidade e brilhar pela camisa do Tottenham. Entretanto, o jogador enfrentou diversos problemas físicos, perdendo mais de 30 jogos na temporada 2024/25. O brasileiro atuou como titular em apenas 15 partidas de Premier League, marcando quatro gols.

Desde que chegou aos Spurs, Richarlison soma 20 gols e dez assistências em 90 partidas. Mesmo com sondagens da Arábia Saudita, Richarlison teria o desejo de permanecer na Europa. A possível saída divide a torcida: o brasileiro é querido por parte dos fãs, mas suas lesões e a oscilação em campo também geraram frustração no norte de Londres.

