Pai de Endrick vive romance com modelo

Douglas Sousa, pai do atacante Endrick, estaria vivendo um relacionamento discreto com Daiana Nogueira, empresária e ex-Miss Bumbum Sergipe. A informação foi publicada pela coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia, que aponta que o romance ocorre após o fim do casamento de quase 20 anos entre Douglas e Cíntia Ramos.

Segundo a publicação, o casal teria se conhecido por meio de amigos em São Paulo. Desde então, foram vistos juntos em locais públicos, como shoppings da capital paulista, e compartilham uma rotina voltada ao universo fitness, com academia, dieta e registros discretos em redes sociais.

Fontes ouvidas pela coluna afirmam que Douglas opta por manter a relação fora dos holofotes, principalmente em razão da separação recente e da visibilidade em torno de sua família, com o filho em destaque no Real Madrid.

- Eles estão se conhecendo melhor, mas ele quer manter tudo longe dos holofotes por enquanto. Foi um casamento longo, não é fácil virar a chave assim - afirmou uma das pessoas próximas ao casal.

Daiana, que também é conhecida como “Rainha do Bronze”, continua atuando nos negócios e tem evitado comentar sobre sua vida pessoal. Apesar do silêncio, as interações nas redes sociais entre ela e Douglas vêm gerando especulações por parte de seguidores.

