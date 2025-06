Real Madrid monitora joia holandesa considerado novo ‘Modrić’

O Real Madrid está de olho em uma nova promessa europeia para reforçar o meio-campo. Trata-se de Kees Smit, meia de apenas 19 anos, destaque da seleção sub-19 da Holanda e eleito o melhor jogador do Campeonato Europeu da categoria, conquistado pelos holandeses na final contra a Espanha. O jovem do AZ Alkmaar é visto como uma das principais joias do futebol holandês.

Kees Smit atua como meio-campista central com perfil ofensivo, podendo também jogar como meia-atacante. Destro, com 1,85m de altura e avaliado em cerca de 5 milhões de euros, ele é reconhecido por seu controle de bola, inteligência tática e visão de jogo refinada. Chegou ao AZ aos nove anos e foi formado no clube, onde atualmente tem contrato até 2028.

Kees Smit com o título de MVP do Campeonato Europeu de Seleções Sub-19 (Foto: Divulgação/Instagram)

Apesar de ainda ser um nome pouco conhecido do grande público, Kees Smit vem ganhando espaço entre os olheiros dos gigantes da Europa. Segundo o jornal "Marca", o Real Madrid já fez os primeiros contatos e considera a contratação do jovem uma oportunidade de mercado. O clube merengue busca um meia organizador que possa se encaixar no projeto esportivo sem exigir um grande investimento imediato.

Novo 'Modrić' no Real Madrid?

Internamente, a comparação mais ouvida é com Kevin De Bruyne e Luka Modrić. De acordo com o relatório da Uefa, Smit foi elogiado por seu drible curto, criatividade e inteligência de jogo. Em 2023, ele marcou um gol do meio-campo contra o Barcelona na Youth League, lance que rodou o mundo e aumentou ainda mais seu prestígio. Recentemente, ele foi visto com uma camisa do Real Madrid na Holanda, gesto que, segundo fontes próximas, reflete seu desejo de atuar no clube espanhol.

O AZ Alkmaar, no entanto, não tem planos imediatos de negociar a joia. O clube reconhece o talento do jogador e sabe que a recente exposição internacional valorizou seu passe. A esperança do Real Madrid, neste momento, seria contar com a vontade do próprio atleta para pressionar uma saída - algo que, segundo fontes, já estaria sendo avaliado pelo entorno do jogador.

Barcelona também monitora a situação, mas o time merengue teria largado na frente. Embora nenhuma proposta oficial tenha sido feita até o momento, a diretoria do Real entende que Smit se encaixa no perfil buscado: jovem, promissor e com grande margem de evolução. Se o clube madrilenho decidir avançar, Kees Smit pode ser a surpresa do verão europeu.

