Antes da partida entre Real Madrid e Juventus, que acontece nesta terça-feira (1) pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Igor Tudor, técnico da Juventus, deu entrevista coletiva e comentou a classificação do Fluminense para as quartas de final. O time brasileiro venceu a Inter de Milão, outro italiano, por 2 a 0 e é o segundo brasileiro classificado às quartas.

Na coletiva, Tudor admitiu surpresa com a classificação do Flu, e revelou a arruinada expectativa da Inter de Milão passar de fase.

— Como clube da Série A, sempre esperamos que os times italianos avancem, mas estou concentrado na Juventus e penso apenas em nós. Os sul-americanas são uma surpresa — mas nem tanto: investem, têm qualidade e contam com o apoio das torcidas. Este torneio é fascinante, embora, por treinarmos muito, tenhamos visto pouco do que acontece fora — comentou o técnico da Juventus.

A Juventus pode ser a primeira e única equipe italiana classificada às quartas de final se passar do Real Madrid nesta terça-feira. Os espanhóis vêm de vitória por 3 a 0 contra o RB Salzburg pela última rodada da fase de grupos.

Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg, no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

— Espero uma partida difícil, contra uma equipe tradicional e com grande qualidade, que nos últimos dez anos demonstrou seu valor em todas as competições. O Real Madrid é sempre forte nesses torneios. Nós nos preparamos. Queremos avançar, queremos jogar nossas cartas. Gostei muito da última partida do Real Madrid. Vi qualidade, trabalho em equipe, sacrifício. Vi um time de verdade. Nos espera um jogo difícil, analisamos bem o adversário, mas eu disse aos meus jogadores que essas são as partidas mais bonitas de se jogar. Todos querem vencer o Real Madrid, e nós também queremos tentar. Temos que encarar dessa forma, com muita coragem também. A partida do torneio para nós? Obviamente — analisou Igor Tudor.

O vencedor de Real Madrid x Juventus enfrenta Borussia Dortmund ou Monterrey, que se enfrentam também nesta terça (1), às 22h (de Brasília).

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Juventus pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Real Madrid x Juventus

Oitavas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: terça-feira, 1º de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (POL); Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes)

📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Tchouaméni, Rüdiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham, Güler, Fran García; Vini Jr., Gonzalo García

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Francisco Conceição, Kolo Muani, Kenan Yildiz

