Um detalhe na camisa da Juventus no duelo contra o Real Madrid, nesta terça-feira (1), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, chamou atenção dos torcedores. No lugar do tradicional escudo, o clube italiano estampou no peito uma zebra, seu mascote. A escolha, parte do terceiro uniforme da equipe, resgata um escudo do passado e abre a porta para a curiosa galeria de mascotes dos times do Mundial de Clubes.

Camisa da Juventus chamou atenção. (Foto: Patricia de Melo/AFP)

A Zebra: um resgate histórico do escudo da Juventus

A mascote oficial da Juventus é a zebra "Jay", uma referência direta às listras em preto e branco do uniforme do clube. O escudo com o animal, no entanto, não é uma novidade. O logo com a zebra em pé foi o escudo oficial do time de Turim por mais de uma década, entre 1979 e 1990, e agora retorna no uniforme alternativo.

De urso a tubarão: os mascotes dos times estrangeiros

Bayern de Munique – Urso Berni: O gigante alemão é representado pelo urso Berni. O animal, símbolo de bravura na cultura europeia, é uma referência ao urso-pardo, forte e onívoro.

Borussia Dortmund – Abelha Emma: A simpática abelha Emma personifica a tradicional camisa amarela e preta do clube. As abelhas são símbolos universais de trabalho coletivo e disciplina.

(Foto: Reprodução)

Chelsea – Leão: O leão não apenas está no escudo do clube inglês, como também é o símbolo da equipe. O animal representa a força e a liderança dos "Blues" de Londres.

(Foto: Reprodução)

PSG – Germain le Lynx: O mascote do time francês é um lince chamado Germain, uma referência a Saint-Germain-en-Laye, cidade onde o clube foi fundado. O felino é conhecido por sua agilidade e visão apurada.

(Foto: Reprodução)

Al Hilal - Tubarão Azul: O "gigante azul" da Arábia Saudita tem como mascote oficial um tubarão-azul, uma das espécies mais comuns dos oceanos, reforçando a identidade visual do clube.

E os brasileiros? Guerreiro e a ressignificação do Porco

Fluminense - Guerreirinho: O mascote do Tricolor representa a identidade de "Time de Guerreiros", que se tornou marca do clube, especialmente após a heroica campanha contra o rebaixamento em 2009. O nome também batiza as escolinhas de futebol do clube.

(Foto: Reprodução)

Palmeiras – Porco Gobbato: Por muito tempo, o mascote do Verdão foi um periquito. A partir dos anos 80, a torcida abraçou e ressignificou o apelido pejorativo de "porco", usado pelos rivais. O que era ofensa virou símbolo de orgulho, e hoje o porco Gobbato é o mascote oficial do clube.

(Foto: Reprodução)

