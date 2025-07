Palpite Borussia Dortmund x Monterrey – Mundial de Clubes – 01/07/2025

Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (1), às 22h (horário de Brasília). O time alemão chega embalado por uma longa sequência invicta e com a confiança em alta após garantir a liderança do Grupo F, enquanto o clube mexicano surpreendeu ao avançar mesmo em uma chave com River Plate e Inter de Milão. O local da partida será no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA).

Palpite Borussia Dortmund x Monterrey

O Borussia Dortmund confirmou o favoritismo na fase inicial e terminou na liderança do Grupo F, em uma trajetória com duas vitórias e um empate. Já o Monterrey passou por uma chave difícil, surpreendeu ao chegar ao mata-mata de forma invicta e busca sua 2ª vitória no Mundial.

Com um estilo de jogo retraído, o Monterrey dificilmente irá marcar neste duelo contra o Borussia Dortmund. O clube alemão deve ser a única equipe a criar chances reais de balançar as redes, já que possui um esquema tático bem mais agressivo e tem maior qualidade técnica em seus atacantes.

Nosso palpite para o jogo: Borussia Dortmund vence

Por ter jogadores de maior potencial ofensivo e um elenco mais experiente, o palpite Borussia Dortmund x Monterrey vai para a vitória do clube alemão nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Borussia Dortmund

Depois de um excelente desempenho na reta final da temporada 2024-25, o Borussia Dortmund teve uma estreia pouco convincente no Mundial, empatando sem gols com o Fluminense.

Na rodada seguinte, ganhou ritmo na competição e mostrou ótimo poder ofensivo diante do principal clube sul-africano da atualidade, o Mamelodi Sundowns, vencendo por 4 a 3.

Por fim, precisava de uma vitória simples contra o Ulsan HD para garantir a classificação às oitavas — e conseguiu: venceu os sul-coreanos por 1 a 0 e assegurou a liderança do Grupo F.

As últimas notícias da Monterrey

Por outro lado, o Monterrey é uma das maiores surpresas das oitavas de final do Mundial de Clubes, principalmente por ter garantido vaga em uma chave onde não era apontado como favorito.

Nas duas primeiras rodadas, encarou os principais candidatos à classificação no grupo, Inter de Milão e River Plate, e empatou ambos os confrontos.

Na rodada final, surpreendeu ao adotar um estilo tático mais agressivo contra a equipe menos qualificada do Grupo E, o Urawa Reds, e goleou os japoneses por 4 a 0.

Onde assistir Borussia Dortmund x Monterrey?

A partida entre Borussia Dortmund e Monterrey terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.