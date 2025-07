Presidente de La Liga dispara contra Real Madrid: ‘Deveriam ser punidos’

Durante o evento de sorteio do calendário da próxima temporada de La Liga, Javier Tebas, presidente da liga espanhola, não poupou críticas ao Real Madrid. O dirigente atacou duramente a postura do clube merengue em relação aos árbitros, especialmente pelos vídeos divulgados pela Real Madrid TV.

Javier Tebas foi severo ao falar sobre o Real Madrid. Para o diretor máximo do Campeonato Espanhol, o vídeo divulgado pelo clube em seu canal no YouTube deveria ser passível a uma punição. O vídeo é uma compilação de erros de De Burgos Bengoetxea e González Fuertes, árbitros escalados para o comando da final da Copa do Rei.

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)

Real Madrid pode ser punido pelos vídeos

Segundo o "Diario As", a Real Madrid TV será investigada devido aos vídeos que publicou criticando árbitros. A Justiça da Espanha decidiu que esses conteúdos vão além da crítica esportiva normal e podem prejudicar a imagem da arbitragem e a integridade da competição, segundo decisão publicada pelo site "Iusport". Por isso, o tribunal ordenou que a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) abra um processo disciplinar contra a emissora do clube merengue.

O caso começou em fevereiro de 2024, quando o Sevilla fez uma denúncia sobre um vídeo da Real Madrid TV que criticava o árbitro Díaz de Mera Escuderos, escalado para apitar um jogo entre os dois clubes. O vídeo foi ao ar antes da partida, o que gerou preocupação. A La Liga apoiou a denúncia, mas a Comissão de Competição da Federação rejeitou inicialmente o pedido, alegando que o vídeo era apenas uma forma de liberdade de expressão.

Depois disso, LaLiga e Sevilla recorreram várias vezes, mas sem sucesso. Os tribunais esportivos disseram que não tinham autoridade para tomar medidas. Por isso, o caso foi levado à Justiça comum, que agora mandou reabrir o processo. A decisão saiu do Tribunal Administrativo Central n.º 4 de Madrid. A Justiça entende que os vídeos podem violar diversos artigos do Código Disciplinar da RFEF (como os artigos 66, 68, 69, 70 e 106).

