Retrospectiva 2024: relembre a temporada do Palmeiras

Entre a conquista do Campeonato Paulista no início do ano e as eliminações precoces nas copas, o Palmeiras teve uma temporada marcada por altos e baixos.

Mesmo com mais uma temporada conquistando ao menos um título, o sentimento ao final de 2024 é de frustração, especialmente após a derrota para o Botafogo no Allianz Parque, que praticamente encerrou as chances de o clube conquistar o Brasileirão.

O desempenho esportivo abaixo do esperado, somado à iminente disputa do Mundial de Clubes, foi decisivo para a diretoria iniciar uma reformulação mais profunda no elenco visando 2025.

Despedida de Dudu

Após mais de uma década no clube, Dudu se reuniu com dirigentes no início de dezembro e rescindiu de forma amigável seu contrato com o Palmeiras, que tinha validade até dezembro de 2025.

Livre no mercado, o atacante acertou com o Cruzeiro, equipe que chegou a anunciar sua contratação na metade do ano, o que gerou tensão com as principais lideranças do Verdão, como Abel Ferreira e Leila Pereira. A relação entre as partes, por sua vez, nunca mais foi a mesma.

– Espero que vocês nunca se esqueçam de mim, nunca se esqueçam dos momentos maravilhosos que a gente viveu entro do clube, dentro do Allianz, eu vestindo a camisa do Palmeiras – afirmou em publicação nas redes sociais.

Contratado em 2015, Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, empatado com outros quatro atletas do elenco atual, além de Junqueira e Ademir da Guia. Ao todo, o atacante disputou 462 jogos pelo clube, somando 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências.

Dudu rescindiu contrato com o Palmeiras no início de dezembro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Campo e bola

Acostumado a disputar títulos de copas na 'Era Abel Ferreira', o Palmeiras sofreu eliminações precoces nos torneios mata-mata em 2024. Na Copa do Brasil, foi superado pelo Flamengo, enquanto na Libertadores caiu diante do Botafogo, ambos nas oitavas de final.

Com o foco restrito ao Campeonato Brasileiro, o Verdão tentou repetir a arrancada que garantiu o título em 2023. Porém, a derrota em casa para o Botafogo, em confronto direto, afastou de vez as chances de conquista na competição.

Afirmação de Estêvão

Se em 2023 Endrick foi o protagonista na arrancada rumo ao título do Brasileirão, nesta temporada, Estêvão assumiu o papel de líder técnico da equipe comandada por Abel Ferreira. Reserva durante o Paulistão, o jovem atacante rapidamente se tornou peça indispensável, sendo fundamental para manter o Verdão na briga pelo tricampeonato brasileiro.

Na competição nacional, Estêvão superou os números de Endrick e Neymar em suas respectivas estreias e terminou como vice-artilheiro, com 13 gols, atrás apenas de Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória).

Ao longo do ano, disputou 45 partidas, marcou 15 gols e contribuiu com 10 assistências em sua primeira temporada completa no time profissional.

Reeleição de Leila Pereira

Ainda em novembro, Leila Pereira derrotou Savério Orlandi, candidato de oposição, e foi reeleita presidente do Palmeiras pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027).

Entre as principais promessas da candidata, destacam-se a permanência de Abel Ferreira no comando técnico, maior agressividade no mercado de transferências e reformas no clube social.

