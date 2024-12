Rei da América: Messi, trio do Botafogo e ex-Fluminense disputam prêmio

Os indicados ao prêmio Rei da América 2024 foram anunciados nesta sexta-feira (27) pelo jornal uruguaio "El País". Entre os finalistas estão Luiz Henrique, Thiago Almada e Jefferson Savarino, do Botafogo, Lionel Messi, do Inter Miami, e Léo Fernández, ex-Fluminense, atualmente no Peñarol. O vencedor será revelado no dia 31 de dezembro, próxima terça-feira.

O trio do Glorioso conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro neste ano. Dentre os três, Luiz Henrique aparece como o favorito, já que foi eleito o melhor jogador das duas competições vencidas pelo Alvinegro. Da mesma forma, Almada e Savarino correm por fora.

A concorrência, no entanto, não é fácil. Lionel Messi, nomeado pela Fifa o melhor jogador do mundo em oito oportunidades, disputa o prêmio do continente americano neste ano. O craque argentino liderou o Inter Miami à liderança da temporada regular da MLS, mas a equipe foi eliminada nas oitavas de final dos playoffs. Além disso, foi campeão da Copa América com a seleção da Argentina. Ao total, foram 29 gols e 18 assistências em 36 partidas disputadas pelo camisa 10.

Fechando a lista, Léo Fernández, ex-jogador do Fluminense, levou o Peñarol à semifinal da Libertadores, em eliminação justamente diante do Botafogo. O jogador de 26 anos somou três gols e seis assistências em 12 partidas na competição continental. Além disso, foi campeão e artilheiro do Campeonato Uruguaio, com 16 gols em 33 jogos. O ótimo desempenho de Léo em 2024 contrasta com a passagem apagada pelo futebol brasileiro no segundo semestre do ano passado, período em que participou de apenas dois gols.

Todos os vencedores do prêmio de Rei da América:

2023 - Cano (ARG) - Fluminense 2022 - Pedro (BRA) - Flamengo 2021 - Julián Álvarez (ARG) - River Plate 2020 - Marinho (BRA) - Santos 2019 - Gabriel Barbosa (BRA) - Flamengo 2018 - Gonzalo Martínez (ARG) - River Plate 2017 - Luan (BRA) - Grêmio 2016 - Miguel Borja (COL) - Atlético Nacional 2015 - Carlos Sánchez (ARG) - River Plate 2014 - Teófilo Gutiérrez (COL) - River Plate 2013 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Atlético-MG 2012 - Neymar (BRA) - Santos 2011 - Neymar (BRA) - Santos 2010 - D'Alessandro (ARG) - Internacional 2009 - Verón (ARG) - Estudiantes 2008 - Verón (ARG) - Estudiantes 2007 - Salvador Cabañas (PAR) - América do México 2006 - Matías Fernández (CHI) - Colo-Colo 2005 - Carlos Tévez (ARG) - Corinthians 2004 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors 2003 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors 2002 - Cardozo (PAR) - Toluca 2001 - Juan Román Riquelme (ARG) - Boca Juniors 2000 - Romário (BRA) - Vasco 1999 - Javier Saviola (ARG) - River Plate 1998 - Martín Palermo (ARG) - Boca Juniors 1997 - Marcelo Salas (CHI) - River Plate 1996 - Chilavert (PAR) - Vélez Sársfield 1995 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate 1994 - Cafu (BRA) - São Paulo 1993 - Carlos Valderrama (COL) - Junior Barranquilla 1992 - Raí (BRA) - São Paulo 1991 - Oscar Ruggeri (ARG) - Vélez Sársfield 1990 - Raúl Amarilla (PAR) - Olimpia 1989 - Bebeto (BRA) - Vasco 1988 - Ruben Paz (URU) - Racing Club 1987 - Carlos Valderrama (COL) - Deportivo Cali 1986 - Antonio Alzamendi (URU) - River Plate