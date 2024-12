O Internacional está muito perto de vender uma das maiores joias da sua base. Gabriel Carvalho despertou interesse do futebol árabe e, neste sábado (28), a direção liberou o jogador para viajar e realizar exames médicos com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita.

Gabriel Carvalho é destaque no Internacional (Foto: Reprodução/SC Internacional)

O meio-campista viaja às 17h deste sábado com destino a Madri, na Espanha, para realizar exames médicos. Ele estará acompanhado de seu pai e de seu empresário. Se aprovado, já poderá assinar o contrato com o clube árabe.

Os valores são mantidos em sigilo pela direção colorada. O Colorado só anunciará a transferência quando todos os trâmites forem realizados. Inicialmente, os árabes ofereceram 22 milhões de euros (R$ 136 milhões na cotação atual) para contar com o jovem. Como é dono de 80% dos direitos econômicos, o Inter receberia R$ 109 milhões.

Além disso, o clube vai manter um percentual dos direitos de olho em uma futura venda. O Internacional também estabeleceu que fosse incluída uma cláusula contratual com gatilhos por produtividade, que podem fazer o negócio alcançar até 25 milhões de dólares - desde que o atleta alcance metas pré-estabelecidas.

Mesmo concretizada a venda, Gabriel não deixa o Inter agora

Por lei, Gabriel Carvalho só pode deixar o Internacional ao completar 18 anos. Ou seja, em agosto de 2025. Caso seja concretizada a venda do meio-campista, ele sairia na janela de transferências no meio da temporada.

Com isso, o jovem estará à disposição de Roger Machado para a disputa do Campeonato Gaúcho, algumas fases da Conmebol Libertadores e Copa do Brasil, além de boa parte do Campeonato Brasileiro.