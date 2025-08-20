O futuro de Gianluigi Donnarumma segue como um mistério no PSG. O técnico Luis Enrique já abriu as portas para uma saída do goleiro, que tem gigantes da Premier League como interessados; rivais de Manchester, City e United lideram a corrida.

Ídolo dos Red Devils, o ex-atacante Wayne Rooney, em seu programa "The Wayne Rooney Show", rasgou elogios ao italiano e o definiu como um dos melhores jogadores do mundo na posição.

- Com Donnarumma, que tem 26 anos e é um dos melhores do mundo, seria uma loucura se o United não o quisesse. Ele não é uma ameaça. Li uma estatística: seus erros que levaram a gols foram zero. Isso é o mais importante para um goleiro. Se eles têm condições financeiras, o United definitivamente deveria levá-lo para o time - declarou o ex-atacante.

👀 Donnarumma é solução: drama com goleiros assombra o United há anos

Rooney também comparou a situação atual do United com sua época de atleta, quando o holandês Edwin van der Sar chegou do Fulham para resolver os problemas na posição de goleiro. Na última temporada, os mancunianos passaram por desconfiança com André Onana, e na estreia de 2025/26, diante do Arsenal, pela Premier League, Altay Bayindir foi um dos culpados pela derrota.

- Acho que contratar um novo goleiro deveria ser uma prioridade. Voltando à época em que tínhamos Roy Carroll e Tim Howard. Não havia 100% de confiança dos zagueiros neles. Mas quando Van der Sar entrou, tudo se acalmou. Os zagueiros confiaram mais nele e isso melhorou o desempenho de toda a equipe. E acho que é aí que o Manchester United está agora. Eles querem confiança, tranquilidade e liderança do seu goleiro - contou Wayne.

Apesar do pedido de Rooney, o City está mais perto de comprar Donnarumma. Fora dos planos de Luis Enrique - o PSG, inclusive, já contratou Lucas Chevalier, do Lille, como substituto -, o goleiro deve sair ainda nesta janela de transferências, já que seu contrato expira ao final do primeiro semestre de 2026. O técnico Pep Guardiola já aprovou o movimento, e agora, resta o acordo financeiro entre as partes.

