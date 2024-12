Atalanta empata no fim e mantém a liderança da Série A italiana

A Atalanta manteve a liderança da Série A do Campeonato Italiano neste sábado (28), ao empatar com a Lazio por 1 a 1, em Roma. O resultado manteve o time de Bérgamo na liderança, com 41 pontos, mas encerrou a sequência recorde de 11 vitórias consecutivas na liga.

Marco Brescianini marcou o gol de empate aos 43 minutos do segundo tempo, para arrancar um ponto no Estádio Olimpico de Roma, onde uma torcida apaixonada da Lazio pensou que uma grande vitória estava chegando. O time da casa se manteve em quarto lugar, com 35 pontos.

Em vez disso, a Atalanta encerra um ano de 2024 histórico com um ponto de vantagem sobre a vice-líder Inter de Milão, que tem um jogo a menos. Mais cedo, a atual campeã fez 3 a 0 sobre o Cagliari, na Sardenha.

A Atalanta, atual campeã da Liga Europa, manterá a liderança da Série A, mesmo que o Napoli, terceiro colocado, com 38 pontos, vença o Venezia neste domingo (29). Isso porque o time treinado por Gian Piero Gasperini tem uma diferença de gols significativamente melhor do que os campeões de 2023.

Atalanta busca o primeiro título da Série A

Se dois times terminarem empatados no topo da Série A no final da temporada, eles se enfrentarão em uma única partida para decidir o destino do Scudetto, que a Atalanta jamais conquistou.

- Nós lutamos por longos períodos no primeiro tempo, mas fomos muito melhores no segundo - avaliou o técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini.

- Este ano, foi o melhor ano da história da Atalanta. Vamos torcer para que possamos fazer 2025 igual - acrescentou.

Lazio 1 x 1 Atalanta, gol do meia nigeriano Fisayo Dele-Bashiru para a Lazio (Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Fisayo Dele-Bashiru, aos 27 minutos do primeiro tempo, pôs a Lazio em vantagem, depois de um período de domínio intenso da equipe da capital italiana.

Brescianini marcou o terceiro gol dele na temporada, graças a Ademola Lookman, que superou a linha de impedimento da Lazio, ao receber o passe de Nicolo Zaniolo e rolar para o companheiro de equipe garantir um ponto precioso.

Na Sardenha, Lautaro Martinez encerrou uma seca de oito jogos sem marcar, fazendo o segundo da Internazionale, que venceu com todos os gols marcados no segundo tempo pelo atacante argentino, pelo zagueiro italiano Alessandro Bastoni e pelo meia turco Hakan Calhanoglu.

A Inter venceu os últimos cinco jogos do campeonato, marcando 19 gols e sofrendo apenas um, restabelecendo o favoritismo para manter o Scudetto.

- O mais importante é que a Inter vença. Se eu também fizer um gol, então será um bônus - disse Martínez.

O Cagliari continua na zona de rebaixamento, em 18º e antepenúltimo lugar (14 pontos), após a quarta derrota consecutiva do time treinado por Davide Nicola. Está um ponto atrás de Verona e Como, que jogam na segunda-feira.

Outros resultados da 18ª rodada da Série A italiana

Empoli 1 x 2 Genoa Parma 2 x 1 Monza

A rodada da Série A continua neste domingo (29), com Udinese x Torino (8h30m de Brasília), Napoli x Venezia (11h de Brasília), Juventus x Fiorentina (14h de Brasília) e Milan x Roma (16h45m de Brasília).

Na segunda-feira (30), completam a 18ª rodada: Como x Lecce (14h30m) e Bologna x Hellas Verona (16h45m).

Líder e vice-líder da Série A vão duelar na próxima quinta-feira, mas por outra competição e em outro país. Atalanta e Inter de Milão duelam pela semifinal da Supercopa da Itália, em Riad, na Arábia Saudita, no dia 2 de janeiro, às 16h (de Brasília), em jogo único. O ganhador decidirá o troféu com o ganhador de Juventus x Milan, que se enfrentam no mesmo local, no dia seguinte. A decisão do título acontecerá no dia 6 de janeiro, também em Riad.