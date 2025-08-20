Jornalista escolhe destino ideal para Rodrygo após lesão de titular

Deixado de lado por Xabi Alonso no Real Madrid, Rodrygo pode receber investidas nos próximos dias. Isso porque o Arsenal deve explorar o mercado após Kai Havertz sofrer lesão no joelho e desfalcar o clube no início da temporada. O problema físico do alemão reduz ainda mais as opções ofensivas disponíveis para o técnico Mikel Arteta.

A situação de Rodrygo no Real Madrid

Na janela atual, o Real Madrid recebeu contatos de diversos intermediários avaliando o preço de Rodrygo para grandes clubes da Europa. O Tottenham é um dos mais interessados após a saída de Son, e os ingleses aguardam uma resposta dos espanhóis em relação a uma primeira oferta realizada.

Outras opções são Liverpool e Chelsea. Os Reds não perdem o brasileiro de vista, principalmente caso a negociação com Isak, do Newcastle, não avance. Por outro lado, os Blues já contrataram João Pedro e Delap, mas ainda é uma opção, uma vez que Enzo Maresca não conta com Sterling e Nicolas Jackson para a temporada.

Kai Havertz sofre lesão e preocupa Arsenal

De acordo com o portal "The Athletic", as avaliações médicas sobre a lesão de Havertz estão em fase inicial. Por isso, ainda não há informações definitivas sobre a gravidade do problema ou o tempo de recuperação necessário. A ausência do atacante foi notada quando ele não participou do último treino.

O desfalque ocorre em momento crítico para o Arsenal, que já enfrenta limitações no setor ofensivo. A situação é complicada pela ausência de Gabriel Jesus, que segue em recuperação de lesão ligamentar. Arteta conta apenas com Viktor Gyökeres, recém-contratado, e Leandro Trossard como atacantes disponíveis no elenco.