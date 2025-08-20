menu hamburguer
Jornalista escolhe destino ideal para Rodrygo após lesão de titular

Arsenal deve buscar atacante após lesão de Havertz no joelho

Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
10:38
Deixado de lado por Xabi Alonso no Real Madrid, Rodrygo pode receber investidas nos próximos dias. Isso porque o Arsenal deve explorar o mercado após Kai Havertz sofrer lesão no joelho e desfalcar o clube no início da temporada. O problema físico do alemão reduz ainda mais as opções ofensivas disponíveis para o técnico Mikel Arteta.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A situação de Rodrygo no Real Madrid

➡️ Técnico do Real Madrid explica motivo de decisão sobre Rodrygo

Na janela atual, o Real Madrid recebeu contatos de diversos intermediários avaliando o preço de Rodrygo para grandes clubes da Europa. O Tottenham é um dos mais interessados após a saída de Son, e os ingleses aguardam uma resposta dos espanhóis em relação a uma primeira oferta realizada.

Outras opções são Liverpool e Chelsea. Os Reds não perdem o brasileiro de vista, principalmente caso a negociação com Isak, do Newcastle, não avance. Por outro lado, os Blues já contrataram João Pedro e Delap, mas ainda é uma opção, uma vez que Enzo Maresca não conta com Sterling e Nicolas Jackson para a temporada.

Rodrygo em treino do Real Madrid para o Mundial de Clubes
Rodrygo mão tem recebido minutagem pelo Real Madrid (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Kai Havertz sofre lesão e preocupa Arsenal

De acordo com o portal "The Athletic", as avaliações médicas sobre a lesão de Havertz estão em fase inicial. Por isso, ainda não há informações definitivas sobre a gravidade do problema ou o tempo de recuperação necessário. A ausência do atacante foi notada quando ele não participou do último treino.

O desfalque ocorre em momento crítico para o Arsenal, que já enfrenta limitações no setor ofensivo. A situação é complicada pela ausência de Gabriel Jesus, que segue em recuperação de lesão ligamentar. Arteta conta apenas com Viktor Gyökeres, recém-contratado, e Leandro Trossard como atacantes disponíveis no elenco.

