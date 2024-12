Lionel Messi é eleito o melhor jogador da MLS de 2024

Lionel Messi venceu, na tarde desta sexta-feira (6), o prêmio Landon Donovan de melhor jogador da MLS em 2024. O argentino conduziu o Inter Miami à melhor campanha da temporada regular e entrou em evidência na competição pelas atuações brilhantes nos Estados Unidos.

Sob a batuta do astro, os Herons fizeram 74 pontos em 34 jogos e lideraram a Conferência Leste. Porém, logo nas oitavas de final, a equipe então comandada por Tata Martino foi eliminada pelo Atlanta United após vencer um jogo e perder os dois seguintes.

Na competição, Messi marcou 21 gols, sendo o vice-artilheiro da competição até o momento, ao lado de seu companheiro Luis Suárez e de Denis Bouanga, do Los Angeles FC. Além das bolas na rede, o atual campeão do mundo contribuiu com outras 11 assistências na trajetória.

A direção da Major League Soccer preparou uma pequena cerimônia para entregar o prêmio ao craque. Crianças e adolescentes deram depoimento sobre a idolatria pelo jogador, e, perfiladas no campo do Inter, formaram as letras MVP - sigla para "jogador mais valioso", em português - para o vídeo que coroou Leo como melhor da competição.

- É uma honra receber esse prêmio com todos vocês aqui. Ver vocês treinando me enche de orgulho. Estou muito feliz de estar aqui todo dia, nesta cidade, em um clube que está crescendo e evoluindo. Quero encorajar vocês a continuar lutando e perseguindo seus sonhos - afirmou Lionel.

A conquista do troféu Supporters' Shield, dado ao time de melhor campanha na temporada regular, conferiu ao Inter Miami uma vaga no Mundial de Clubes de 2025. No sorteio realizado na quinta-feira (5), o time, já predefinido para fazer o jogo de abertura, caiu no grupo do Palmeiras, campeão da Libertadores de 2021, além de Porto-POR e Al Ahly-EGI.