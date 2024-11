Resultados do futebol de ontem (19/11/2024)

Entre os resultados do futebol de ontem, terça-feira (19), o destaque foi para a Seleção Brasileira, que ficou no empate com o Uruguai em 1 a 1 e terminou o ano em quinto lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, também tivemos Eliminatórias da Ásia e Uefa Nations League, com todos os classificados para a fase final definidos.

Resultados do futebol de terça-feira, 19 de novembro de 2024

Resultados das Eliminatórias Sul-Americanas

Bolívia 2 x 2 Paraguai

Colômbia 0 x 1 Equador

Argentina 1 x 0 Peru

Chile 4 x 2 Venezuela

Brasil 1 x 1 Uruguai

Resultados da UEFA Nations League

Albânia 1 x 2 Ucrânia

República Tcheca 2 x 1 Geórgia

Montenegro 3 x 1 Turquia

País de Gales 4 x 1 Islândia

Eslováquia 1 x 0 Estônia

Suécia 6 x 0 Azerbaijão

Malta 0 x 0 Andorra

Bósnia 1 x 1 Holanda

Hungria 1 x 1 Alemanha

Resultados do futebol: Nagy e Wirtz disputam bola em Hungria x Alemanha pela Nations League (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Resultados das Eliminatórias Asiáticas

Coreia do Norte 0 x 1 Uzbequistão

Indonésia 2 x 0 Arábia Saudita

China 1 x 3 Japão

Quirguistão 2 x 3 Irã

Palestina 1 x 1 Coreia do Sul

Emirados Árabes Unidos 5 x 0 Catar

Omã 0 x 1 Iraque

Kuwait 1 x 1 Jordânia

Bahrein 2 x 2 Austrália

Resultado do jogo do Brasil

O Brasil empatou com o Uruguai em 1 a 1, nesta quarta-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Valverde abriu placar para os uruguaios no início do segundo tempo, mas Gerson chegou tudo igual para a equipe brasileira. Com o resultado, a Seleção Brasileira termina o ano na quinta colocação, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia.

Resultado do jogo da Argentina

Nas arquibancadas da La Bombonera, o clima, como sempre, era de muita festa, canções e celebrações aos atuais campeões mundiais e bi da Copa América. O histórico recente da Argentina parece ser o suficiente para empolgar a torcida, mesmo em uma partida jogada em marcha lenta como foi na vitória por 1 a 0 com a seleção do Peru, em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (19). O gol foi do atacante Lautaro Martínez.