Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (20), pelo jogo de volta da final do Paulistão Feminino. A bola às 15h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), com transmissão de TV Globo (SP), TV Cultura, SporTV, TNT, Record News, MAX (streaming), Play Plus (streaming), R7 (streaming), Paulistão (YouTube) e Centauro (YouTube). No jogo de ida, vitória das Brabas por 1 a 0 na Neo Química Arena. ➡️Clique para assistir no SporTV

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Corinthians

Final - Jogo de Volta - Campeonato Paulista Feminino

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 15h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo (SP), TV Cultura, SporTV, TNT, Record News, MAX (streaming), Play Plus (streaming), R7 (streaming), Paulistão (YouTube) e Centauro (YouTube);

🟨 Árbitra: Daiane Muniz dos Santos;

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Izabele de Oliveira;;

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnica: Camilla Orlando)

Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Isadora Amaral (Fê Palermo), Ingryd Lima, Brena, Yoreli Rincón e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Lelê, Belinha (Paulinha), Dani Arias, Mariza e Yasmin; Gabi Portilho, Victória Albuquerque, Ju Ferreira (Yaya), Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Carol Nogueira (Milene).

