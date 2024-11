Autor do gol da vitória da Espanha contra a Suíça, nesta segunda-feira (18), pela Liga das Nações, Bryan Zaragoza defende atualmente o Osasuna, clube espanhol em quinto lugar na La Liga, ao ser emprestado do Bayern de Munique. O atacante comentou a falta de espaço que encontrou no gigante alemão e culpou seu antigo técnico, Thomas Tuchel, quem assumiu a Inglaterra.

Segundo Zaragoza, em entrevista após a decisão entre Espanha e Suíça, o fator de comunicação foi o motivo de Tuchel não ter o aproveitado com mais frequência, já que o atacante não sabe falar inglês e alemão.

- Futebol é jogado com os pés e não com a língua. Esse é o meu ponto de vista - comentou o espanhol.

Passagem de Zaragoza pelo Bayern de Munique

Formado nas categorias de base do Granada, Bryan Zaragoza chegou ao Bayern de Munique para a temporada de 2023/24. O clube alemão acertou a transferência do atacante por cerca de 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões), conforme informações de portais europeus. Assim, o espanhol assinou contrato de dezembro de 2023 até junho de 2029.

No entanto, a permanência de Zaragoza no clube foi bem menor do que o espero, sendo emprestado para o Osasuna, em maio de 2024. Em questão de números, o espanhol defendeu o Bayern de Munique em apenas setes oportunidades, sem gols ou assistências.

De volta para a Espanha, o atacante já entrou em campo pelo Osasuna em 13 partidas, com um gol e cinco assistências. Além de sua atuação na seleção espanhola, em que marcou um gol em duas oportunidades.

