Mike Tyson recebe proposta milionária de plataforma de conteúdo adulto; entenda

Mike Tyson voltou aos holofotes após a luta contra o YouTuber Jake Paul na última sexta-feira (15). Apesar de ter perdido o confronto, o ex-campeão mundial ganhou bastante visibilidade e chegou a receber uma proposta para posar nu em um site de conteúdo adulto dos Estados Unidos.

De acordo com apuração do portal TMZ, o site CamSoda, ofereceu US$ 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) para o famoso pugilista ficar pelada em uma live durante uma hora. O contato teria sido motivado após Mike Tyson aparecer com as nádegas à mostra durante nos bastidores da última luta, que teve a transmissão da Netflix.

Na ocasião, o seis vezes campeão mundial de boxe participava de uma entrevista antes do confronto contra Jake Paul, na última sexta-feira (15). Daryn Parker, vice-presidente do site de conteúdo adulto, foi o mensageiro da proposta. Até o momento da publicação desta matéria, Tyson ainda não respondeu o convite.

- Sejamos realistas: talvez seja hora de pendurar as luvas. Essa oferta é a maneira perfeita de ainda estar na frente das pessoas e se apresentar de uma forma diferente e menos extenuante - disse Daryn Parker.

Mike Tyson x Jake Paul

O ex-campeão mundial perdeu a luta contra o influenciador Jake Paul. Apesar da diferença de idade, de 31 anos, os dois travaram um combate que se estendeu por seis rounds. O resultado da luta foi decidido por decisão unânime dos jurados.

Mesmo não sendo nocauteado pelo jovem, o desempenho de Tyson foi criticado por fãs. Ao que tudo indica, a luta marcou o último aparição do famoso pugilista com o ringue.