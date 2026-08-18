Real Madrid termina testes invicto, e Mourinho indica formação no 4-2-3-1, diz jornal Português ajusta defesa e busca encaixe para o quarteto ofensivo

O encerramento da pré-temporada do Real Madrid trouxe os primeiros indícios da nova etapa sob o comando do técnico José Mourinho. Com cinco vitórias e um empate, o maior campeão da Europa chega à estreia oficial invicto e com números defensivos em evolução. A equipe não sofreu gols nos confrontos contra Deportivo La Coruña e Schalke 04, e desembarca em Cornellà com uma marca de 243 minutos sem ter a rede balançada para enfrentar o Espanyol.

Segundo o diário AS, o treinador português indicou a preferência pelo sistema 4-2-3-1 para acomodar os quatro pilares do setor ofensivo: Diomande, Bellingham, Vinicius Júnior e Mbappé. O quarteto completo, no entanto, ainda não atuou junto nesta pré-temporada. O atacante brasileiro retornou primeiro e participou de três amistosos. Já os outros três companheiros se reapresentaram na última semana e só dividiram o campo no duelo contra o Schalke 04. Naquela partida, durante 25 minutos, a equipe utilizou uma linha de três zagueiros na proteção a Mbappé. Diomande, Bellingham e Vinicius também atuaram juntos em Gelsenkirchen, mas com Carlos Espí na vaga do camisa 10.

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Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham apresentam terceiro uniforme do Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

A estrutura tática apresenta versatilidade, e a chave para esse dinamismo está na atuação de Bernardo Silva. No início do segundo tempo da partida diante do La Coruña, Mourinho testou uma formação com três meio-campistas: Camavinga, Valverde e o português, que alternou entre a função de meia-atacante e a de volante pelo lado esquerdo. O teste indicou um possível papel para Bellingham ao longo da temporada.

Disputa na volância e testes na defesa

Na dupla do meio-campo, a definição dos titulares segue em aberto. A disputa se concentra entre Tchouameni, Valverde e Bernardo Silva, com Camavinga como opção imediata. A presença do francês ocorreu devido às circunstâncias: sem atuar na Copa do Mundo, ele esteve à disposição desde o primeiro dia de treinos, ao contrário dos concorrentes. Suas atuações, porém, mantêm o debate sobre sua titularidade.

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Mourinho variou a dupla de volantes à medida que os atletas se incorporavam ao grupo. Camavinga formou a dupla inicial com Cestero contra o Alcorcón. Diante do Leganés, dividiu o setor com Valverde, parceria mantida contra Fiorentina e Ferencváros. No Municipal de Riazor, a dupla titular teve Camavinga e Bernardo Silva, enquanto no jogo contra o Schalke atuaram o português e Valverde. Tchouameni não jogou devido a uma lesão na coxa, e o recém-chegado Thiago também se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

A formação definitiva da linha defensiva também dependeu de recuperação física e datas de apresentação. Na lateral esquerda, Cucurella atuou apenas 30 minutos contra o Schalke por conta da apresentação tardia. Com a lesão de Mendy, Carreras aproveitou a oportunidade e se tornou o jogador com maior rodagem na pré-temporada, somando 322 minutos e presença constante nos amistosos contra Fiorentina, Ferencváros, Deportivo e Schalke, partidas nas quais também marcou gols.

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Na lateral direita, a disputa entre Trent Alexander-Arnold e Dumfries registrou tempos de jogo parelhos: 241 minutos para o inglês e 239 para o holandês. Em dois momentos, contudo, ambos atuaram juntos por 120 minutos (nos primeiros 75 minutos contra a Fiorentina e na etapa final contra o Deportivo), com Trent fixado na lateral e Dumfries deslocado para a ponta.

Na zaga central, as ausências de Militão (com retorno previsto após a pausa para jogos internacionais) e Asensio (que atuou apenas nos testes contra Alcorcón e Leganés) abriram espaço para experimentações. Mourinho utilizou Rudiger e Huijsen na etapa inicial do duelo espanhol e no segundo tempo contra o Schalke. A dupla Konaté e Huijsen atuou nos primeiros 45 minutos na Alemanha, enquanto os demais minutos receberam atletas da base. Até o retorno dos lesionados, as duas vagas no miolo de zaga ficam entre Rudiger, Huijsen e Konaté.

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Opções para o setor de ataque

Com Courtois confirmado no gol e o quarteto formado por Diomande, Bellingham, Vinicius e Mbappé como base ofensiva, os demais nomes do setor entregaram boas respostas. Arda Guler foi titular nos seis jogos na função de meia-atacante e distribuiu duas assistências (para Valverde contra o Leganés e para Huijsen em Gelsenkirchen). O esquema reserva essa posição no meio-campo para o turco atuar nos momentos em que Bellingham for poupado. Na ponta direita, Brahim surge como alternativa para a posição.

No comando do ataque, a grande novidade foi o desempenho de Espí. Já Endrick, que iniciou os trabalhos como titular da posição até a chegada de Mbappé, marcou um gol contra a Fiorentina. Ambos devem disputar os minutos disponíveis na referência ofensiva.

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O Real Madrid conclui o período de testes e volta a campo na estreia oficial do Campeonato Espanhol neste sábado (22), contra o Espanyol, às 16h30, no RCDE Stadium.

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