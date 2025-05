O Real Madrid se pronunciou pela primeira vez nesta sexta-feira (23) sobre a situação do técnico Carlo Ancelotti. O clube confirmou a saída do italiano, que já havia confirmado o acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista coletiva, o comandante já havia afirmado que deixaria Valdebebas ao final de La Liga para dar sequência ao acordo com o Brasil. A despedida acontecerá neste sábado (24), quando os Merengues, já sem chances de título, recebem a Real Sociedad em seus dominíos, pela última rodada da competição.

"O Real Madrid e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para encerrar seu mandato como técnico do clube. Gostaríamos de expressar nossa gratidão e carinho a uma das maiores lendas do Real e do futebol mundial. Amanhã, o Santiago Bernabéu prestará sua homenagem naquela que será a última partida de Carlo Ancelotti como técnico do Real Madrid. Desejamos a ele e a toda sua família muita sorte nesta nova etapa de sua vida."

O presidente dos Blancos, Florentino Pérez, também deixou uma mensagem a Carletto. O comandante europeu viajará horas após o confronto com os bascos, e no dia 26, deve ser apresentado no Rio de Janeiro pela CBF, já conduzindo a Seleção à primeira convocação de sua era, para os jogos da Data Fifa de junho, pelas Eliminatórias.

- Ancelotti forma parte já eterna de nossa grande família madridista. Nos sentimos orgulhosos de ter desfrutado de um treinador que nos ajudou a conseguir tantos êxitos, e que além disso, representou os valores do nosso clube de maneira exemplar - declarou o mandatário.

🤔 Como foi a 'última dança' de Ancelotti no Real Madrid?

O comandante passou por uma crise intensa ao longo de 2024/25, e a continuidade do trabalho, apesar de ser uma opção, não acontecerá. A decisão por parte do presidente Florentino Pérez foi tomada após as seguidas derrotas para o rival catalão, incluindo os vices na Supercopa, na Copa do Rei e em La Liga, e a eliminação diante do Arsenal, nas quartas de final da Champions League.

➡️ Neto reprova nome da pré-lista de Ancelotti e aponta outra opção: ‘Não dá mais’

Ancelotti foi duramente criticado por torcedores por não encontrar o equilíbrio ideal de seu time. Mesmo com a chegada de Mbappé sem custos no verão, o técnico de 65 anos teve dificuldades para encaixar a equipe e contou com vários desfalques no decorrer da temporada, o que o prejudicou em diversos jogos.

Ao que tudo indica, o substituto do italiano já está definido. Xabi Alonso, que deixará o Bayer Leverkusen, é o favorito para o cargo. Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador chegará ao acordo com o Real na próxima semana, e já conduzirá o time no Mundial de Clubes, que será realizado a partir do dia 14 de junho, nos Estados Unidos.

