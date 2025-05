Neto reprova nome da pré-lista de Ancelotti e aponta outra opção: ‘Não dá mais’

A primeira lista de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira será divulgada na próxima segunda-feira (26). No entanto, alguns nomes da pré-lista de clubes brasileiros já vazaram na imprensa. Um deles é o nome de Alex Sandro, que foi contestado por Neto. O ex-jogador pediu Juninho Capixaba no lugar do jogador do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Alex Sandro não tem que ser convocado. Tem que ser o Juninho Capixaba. O que ele está jogando no Bragantino é um absurdo. Não é para ser o Alex Sandro, isso é uma sacanagem. 34 anos, não dá mais.

Carlo Ancelotti segue no comando do Real Madrid até o dia 25 de maio. No dia 26, o italiano convoca a lista final para a Data Fifa, assumindo oficialmente o cargo de treinador da Seleção Brasileira. A expectativa para a primeira lista oficial do técnico é grande, já que pode ditar o ritmo da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Convocação de Ancelotti

Carlo Ancelotti anunciará a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de junho na próxima segunda-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). O Brasil enfrenta o Equador, em Guayaquil, no dia 5, e recebe o Paraguai na Neo Química Arena no dia 10.

➡️ Clubes exigem alteração nas eleições da CBF e outras mudanças

Carlo Ancelotti no banco do Real Madrid em sua penúltima partida no Santiago Bernabéu (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Pré-lista da Seleção Brasileira

A lista oficial de pré-convocados segue em sigilo, e a divulgação dos nomes definitivos está marcada para o dia 26 de maio, na sede da CBF. A apresentação marcará um dos primeiros compromissos formais do técnico italiano à frente da equipe pentacampeã.

continua após a publicidade

Até o momento, jogadores de clubes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro são apontados como prováveis presenças na lista. A convocação será voltada para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 5 e 10 de junho. Em caso de duas vitórias, o Brasil garantirá matematicamente sua classificação para o Mundial de 2026.