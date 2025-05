No grupo dos quatro clubes que disputavam o título búlgaro, o Arda Kardzhali do brasileiro André Shinyashiki buscará na última rodada da competição a terceira posição e a consequente vaga nos playoffs da Conference League de 2025/26. De volta ao time, o paulistano espera poder ser decisivo na conquista do objetivo.

- Todos aqui dentro tem a exata noção da relevância dessa vaga. É a chance de disputar um torneio continental, de valorizar a marca do clube e claro, dos atletas também se destacarem. Estou muito confiante, a expectativa é grande e sinto que terei a chance de fazer a diferença - declarou.

A "decisão" será na próxima segunda-feira, diante do já campeão Ludogorets, fora de casa. André chegou ao Arda no início de 2025. Antes, passou pelo futebol dos Estados Unidos e do Azerbaijão. O jogador analisou o que espera do confronto diante do primeiro colocado do campeonato.

- Eles já conquistaram o título e esse fato naturalmente modifica um pouco as coisas. No entanto, se chegaram lá é porque tem capacidade para tal. Eles tem todo o nosso respeito, seja qual for o time que entre em campo. Encaramos como uma partida duríssima - encerrou.

