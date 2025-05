TNT Sports anuncia programação especial para final da Champions League 2024/25

A TNT Sports apresentou a sua programação completa para a final da UEFA Champions League 2024/25, que ocorrerá na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. O confronto entre PSG e Inter de Milão será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Max e pelo canal TNT, no sábado, dia 31 de maio, a partir das 13h30, com o pré-jogo.

continua após a publicidade

Para esquentar o clima para decisão do torneio continental, a TNT Sports preparou uma grade de programação especial que irá ao ar a partir desta quinta-feira, dia 22 de maio. Produzidos diretamente da Alemanha e do Brasil, e conduzidos pelo time de talentos da marca esportiva da Warner Bros. Discovery, os conteúdos serão exibidos no YouTube, na Max e no canal TNT.

No canal da TNT Sports no YouTube, haverá mais de 70 horas de programação, elevando a expectativa para o duelo e relembrando grandes momentos do torneio. Nesta plataforma, os fãs da maior competição de clubes do planeta poderão assistir às finais anteriores da UEFA Champions League e conferir programas como o De Placa, a Live do André Henning e o Melhor Futebol do Mundo.

continua após a publicidade

Na véspera da final, a Max e o canal da TNT Sports no YouTube apresentam o tradicional Jogos das Lendas, partida festiva que reúne astros icônicos da UEFA Champions League, e o Liga Espetacular, programa que traz todas as informações sobre ambas as equipes, além de reportagens e entrevistas exclusivas. Ainda na sexta-feira, na plataforma de streaming, no canal TNT e no YouTube, o público poderá acompanhar o Melhor Futebol do Mundo especial, com os treinos ao vivo de ambos os finalistas e um giro completo por Munique.

Já no sábado, dia 31, a programação da Max e do canal TNT estará completamente focada no evento mais importante da temporada e começará logo cedo, com as reprises das semifinais. Na sequência, serão exibidos os programas De Olho na Liga, Melhor Futebol do Mundo, Liga Espetacular e o Pré-jogo. A partir das 16h, a bola rola para a decisão da UEFA Champions League 2024/25, entre PSG e Inter de Milão. Após o apito final, o Melhor da Liga e o Último Lance repercutem o resultado e os bastidores da partida.

continua após a publicidade

Confira abaixo a grade da TNT Sports para a final da UEFA Champions League 2024/25:

Quinta, 22/05

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

10h30 – De Placa (YouTube)

12h00 – Melhor Futebol do Mundo (YouTube)

13h00 – Final da UEFA Champions League 2016 – Liga Retro (YouTube)

Sexta, 23/05

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

10h30 – De Placa (YouTube)

12h00 – Final da UEFA Champions League 2017 – Liga Retro (YouTube)

Sábado, 24/05

14h00 – Final da UEFA Champions League 2018 – Liga Retro (YouTube)

Domingo, 25/05

14h00 – Final da UEFA Champions League 2019 – Liga Retro (YouTube)

Segunda, 26/05

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

10h30 – De Placa (YouTube)

12h00 – Melhor Futebol do Mundo (YouTube)

16h00 – Final da UEFA Champions League 2020 – Liga Retro (YouTube)

Terça, 27/05

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

10h30 – De Placa (YouTube)

12h00 – Melhor Futebol do Mundo (YouTube)

13h00 - Final da UEFA Champions League 2021 – Liga Retro (YouTube)

Quarta, 28/05

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

10h30 – De Placa (YouTube)

12h00 – Melhor Futebol do Mundo (YouTube)

13h00 – Final da UEFA Champions League 2022 – Liga Retro (YouTube)

18h00 – Programa ao vivo especial de 10 anos da Champions League (YouTube)

Quinta, 29/05

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

10h30 – De Placa (YouTube)

12h00 – Melhor Futebol do Mundo (YouTube)

13h00 – Final da UEFA Champions League 2023 – Liga Retro (YouTube)

18h – Liga Espetacular - Ao vivo (Max e YouTube)

23h30 – Liga Espetacular – Reprise (TNT)

Sexta, 30/05

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

10h30 – De Placa (YouTube)

10h45 – Jogo das Lendas ao vivo (Max e YouTube)

12h30 – Melhor Futebol do Mundo – Treino dos times (Max, TNT e YouTube)

15h00 – Final da UEFA Champions League 2024 – Liga Retro (YouTube)

18h – Liga Espetacular - Ao vivo (Max e YouTube)

23h30 – Liga Espetacular – Reprise (TNT)

Sábado, 31/05

7h20 - Inter de Milão x Barcelona – Semifinal UCL 2024/25 (Max e TNT)

9h00 – Live do André Henning (YouTube)

09h30 - PSG x Arsenal – Semifinal UCL 2024/25 (Max e TNT)

10h30 – De Placa (YouTube)

11h30 – De Olho na Liga (Max e TNT)

12h – Melhor Futebol do Mundo – Live especial ao vivo (Max, TNT e YouTube)

13h00 – Liga Espetacular (TNT e Max)

13h30 - Pré-jogo (Max, TNT e YouTube)

16h00 – Final da UEFA Champions League 2024/25 - PSG x Inter (Max e TNT)

18h00 – Melhor da Liga (Max, TNT e YouTube)

19h15 – Último Lance (Max, TNT e YouTube)

20h15 – Reprise Final (Max e TNT)

Domingo, 01/06

9h00 – Live do André Henning pós-final (YouTube)