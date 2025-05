Carlo Ancelotti falou pela primeira vez, nesta terça-feira (13), como técnico da Seleção Brasileira. O ainda comandante do Real Madrid confirmou o acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e reiterou o discurso do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, para assumir o cargo um dia após o fim de La Liga.

- No dia 26, serei treinador do Brasil. Será um novo desafio, maravilhoso. Mas até lá, incluindo o dia de hoje, sou do Real. Quero acabar bem o capítulo atual, essa fantástica aventura da melhor maneira. Para mim, tenho que pensar no tempo que vivo, os dias que me querem no Real, e honrar o compromisso com os jogadores e os torcedores na reta final dessa aventura espetacular - declarou o italiano.

Ancelotti fechou o acordo com a CBF após dois anos e meio de namoro com Ednaldo. O europeu - primeiro na história a assumir a Amarelinha - terá a missão de conduzir o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026, e estreia já na Data Fifa de junho, em compromissos contra Equador, no dia 5, e Paraguai, no dia 10.

Questionado sobre a ausência de confirmação por parte do clube até o momento, Carletto foi firme na resposta, mas ratificou que o acerto com o órgão máximo do futebol brasileiro é imutável.

- O Real soltará o comunicado quando quiser soltar. Não tenho nenhum tipo de problema quanto a isso. Não sei como será, mas será feito, no tempo que quiserem. Já estou na Seleção Brasileira, conforme o comunicado, e o que acerto com o clube internamente é absolutamente pessoal.

Repetidamente perguntado sobre a Seleção Brasileira e uma possível insatisfação em Valdebebas, Ancelotti se irritou e impediu quaisquer outras perguntas no decorrer da entrevista coletiva sobre o novo desafio internacional.

- Eu estou muito feliz no Real Madrid. Se hoje não tivesse coletiva, seria um dia fantástico. Na coletiva, eu tenho que explicar coisas que não quero explicar, porque eu vestirei a camisa do Real Madrid até o dia 25 de maio. Não quero que ninguém me pergunte sobre outras coisas, porque sou técnico do Real Madrid - disparou o italiano, minutos antes de sair da sala de imprensa merengue com certa fúria.

Carlo Ancelotti conduzirá a Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

👀 Outras respostas da coletiva de Ancelotti sobre Seleção e Real

🗣️ Por que a pressa da CBF em soltar o comunicado, e o Real não disse nada?

- Cada lado atuou da maneira que achou que deveria atuar.

🗣️ Por que a saída vai ser agora, e não em 2026?

- Porque a CBF soltou o comunicado, e a partir do dia 26, serei treinador do Brasil (risos)

🗣️ Quando você soube que seria técnico da Seleção?

- O futebol, assim como a vida, é uma aventura que começa e termina. No Real, sempre tive conta de que acabaria, e esse dia será 25 de maio. Um período muito bonito, acho que foi bom para todos, mas como tudo na vida, chega o momento em que acaba. Quero terminar bem, porque me pedem profissionalismo e seriedade, e no dia 26, terei um novo desafio. Um desafio muito importante.

🗣️ Problemas com o Real Madrid diante da saída?

- Nunca tive problema com o clube e nem terei. Falei sobre isso já algumas vezes. É um clube que tenho no coração, e sempre terei, mesmo depois do fim dessa aventura. Tudo se acabou depois de quatro anos, onde fomos bem, conquistamos títulos e guardei recordações fantásticas que levarei para o resto da minha vida.

🗣️ Sobre a convocação

- Eu tenho que pensar nos jogos do Madrid. Temos um jogo amanhã, um jogo no final de semana, e no dia 25, encerramos contra a Real Sociedad. Tenho essas duas semanas já planejadas na minha cabeça, e no dia 26, terei outras coisas para fazer.

🔰 Ancelotti estreia já em junho na Seleção

A chegada do técnico do Real Madrid ao Brasil foi oficializada pela CBF na segunda (12). Mesmo sem que o clube ou o comandante tenham falado, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, se antecipou e anunciou a contratação.

Os dois jogos iniciais serão cruciais para o trabalho do comandante, visto que a Seleção está em quarto nas Eliminatórias e precisa vencer para não se complicar nas duas rodadas finais. Primeiro, o estrangeiro conduz a equipe a Guayaquil para o confronto com o Equador, segundo colocado, no dia 5 de junho, às 20h (sempre de Brasília); cinco dias depois, recebe o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h45.

