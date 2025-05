Xabi Alonso já tem data para ser apresentado no Real Madrid

O Real Madrid vive uma mudança de era. No próximo sábado (24), o clube se despedirá oficialmente de Carlo Ancelotti, Luka Modric e Lucas Vázquez, encerrando um ciclo histórico no Santiago Bernabéu. Apenas 48 horas depois, na segunda-feira (26), uma nova fase será iniciada, agora sob o comando de Xabi Alonso, que assumirá como treinador da equipe principal.

A apresentação oficial de Xabi Alonso está marcada para a manhã de segunda, no pavilhão da Cidade Esportiva de Valdebebas. O técnico basco, que assinou contrato válido por três temporadas, chega com a missão de repetir no banco de reservas o sucesso que já alcançou como jogador e, mais recentemente, como treinador do Bayer Leverkusen - onde fez história ao conquistar a Bundesliga de forma invicta.

➡️Saída de Modric representa fim de trio histórico do Real Madrid

Xabi Alonso já está trabalhando

Mesmo antes da apresentação, Xabi Alonso já trabalha nos bastidores na formação do elenco para a próxima temporada. Seu primeiro grande desafio será o Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O objetivo é claro: conquistar o título e iniciar com o pé direito sua trajetória no comando do time merengue.

Xabi Alonso em coletiva de imprensa pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Bayer Leverkusen)

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi peça-chave no retorno de Alonso, que conhece profundamente a estrutura do clube, tendo sido jogador do elenco principal e técnico nas categorias de base antes de seguir para o time B da Real Sociedad. Ele reencontrará no elenco nomes conhecidos, como Dani Carvajal e Luka Modric - este último, apenas para a disputa do torneio da Fifa nos EUA.

Xabi Alonso chegará acompanhado de uma comissão técnica de confiança, formada por quatro profissionais. Sebas Parrilla será seu auxiliar principal, enquanto Alberto Encinas também fará parte da equipe técnica. A preparação física ficará a cargo de Ismael Camenforte López, que passou por clubes como Barcelona B, New York City FC e times da Dinamarca antes de integrar o Leverkusen em 2021.

Outro nome importante que será mantido no novo ciclo é o de Antonio Pintus, preparador físico do Real Madrid, que continuará a serviço do clube por decisão da diretoria. Além disso, Beñat Labaien, que já trabalhou no Zaragoza, chega como assistente técnico.

Ancelotti será apresentado como técnico da Seleção Brasileira

Enquanto Xabi Alonso será apresentado ao Real Madrid na manhã de segunda-feira, Carlo Ancelotti também terá um novo começo: será apresentado como técnico da Seleção Brasileira no mesmo dia, no período da tarde. O italiano assinará contrato até o final da Copa do Mundo de 2026, e contará com a companhia de sua equipe habitual, incluindo Davide Ancelotti, Francesco Mauri, Beniamino Fulco, Simone Montanaro e Paul Clement.

