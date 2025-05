Messi escolhe o gol favorito da sua carreira; confira

Com 860 gols na carreira, Lionel Messi elegeu o seu favorito. Para o argentino, o tento que mais o marcou foi o da final da Champions League de 2008/09, contra o Manchester United. Na ocasião, Messi tinha apenas 22 anos e disputava sua primeira decisão como titular o Barcelona. Do outro lado, Cristiano Ronaldo, melhor do mundo, era o destaque dos Diabos Vermelhos.

A escolha de Messi foi feita em nova campanha da Fundação Inter Miami nas redes sociais. O gol em questão será imortalizado como uma obra de arte feita pelo renomado artista Refik Anadol. O artefato irá a leião e toda a renda será destinada para causas sociais que o clube dos Estados Unidos apoia.

— Eu marquei muitos gols que podem ter sido mais bonitos e valiosos, especialmente por conta de suas importâncias. Mas a cabeçada na final da Champions League, contra o Manchester United, sempre foi o meu favorito — disse.

Em cruzamento pela direita, Messi, que tem 1,70m, subiu mais alto que toda a defesa do Manchester United e acertou cabeçada sem chances para Edwin Van Der Sar. Ao cair no chão, o atacante perdeu a sua chuteira, a pegando e beijando na comemoração do gol. A cena se tornou uma das mais emblemáticas na história da Champions League.

Lionel Messi enfrentará o Palmeiras no Mundial (Foto: David Berding/Getty Images via AFP)

A convocação de Lionel Messi para disputar as Eliminatórias com a Seleção Argentina deixou o Inter Miami em alerta. A menos de um mês do Mundial de Clubes da FIFA 2025, o clube norte-americano teme que seu principal astro possa chegar desgastado ou até lesionado à competição, que marcará a estreia do novo formato com 32 equipes.

O jogador foi incluído na pré-lista da Argentina para os jogos contra Chile, no dia 5 de junho, e Colômbia, no dia 10. Ambos os confrontos serão disputados na América do Sul, o que representa não apenas um desafio físico, mas também logístico para o craque de 36 anos. Isso porque o Inter Miami entra em campo apenas quatro dias depois, no sábado, 14 de junho, contra o Al Ahly, no Hard Rock Stadium, na abertura do torneio.

