AO VIVO: Fluminense encara o Chelsea por vaga em final do Mundial de Clubes

NOVA JÉRSEY (EUA) - É chegado o dia, tricolores! Hoje, às 16h (horário de Brasília), em Nova Jérsey, o Fluminense encara o Chelsea, da Inglaterra, pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. Em caso de vitória no tempo normal ou de triunfo na prorrogação ou pênaltis, os comandados de Renato Gaúcho carimbam vaga para a grande final do torneio, no próximo domingo (13), no mesmo estádio MetLife, palco da partida de logo mais.

Os torcedores retoraram à Nova York para a concentração antes da semifinal contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Com um otimismo pairando no ambiente, os tricolores chamaram atenção de moradores locais e turistas que passavam pelo bar Legends.

O estabelecimento, que foi a casa da torcida durante os primeiros jogos da fase de grupos e volta a recebê-los, comporta centenas de pessoas na parte de dentro. Para receber a festa da NY Flu, também fizeram um cercado do lado de fora, que foi enchendo ao longo da noite e onde foram entoadas diversas músicas de arquibancada ao som da bateria da "organizada".

