Palmeiras e Chelsea podem ter multa milionária no Mundial; entenda

A briga entre Enzo Fernández e Richard Rios durante a vitória do Chelsea sobre o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes pode render uma multa pesada às duas equipes. Segundo o ex-árbitro da Fifa Keith Hackett, a entidade deve punir os clubes por não controlarem seus jogadores durante a confusão, com sanções que podem chegar a 250 mil libras (cerca de 1,86 milhão de reais).

A omissão da arbitragem e a reincidência do Chelsea em casos de indisciplina agravam o cenário, enquanto o Palmeiras, apesar de não ter histórico recente, também pode ser responsabilizado.

O confronto acalorado entre os dois meio-campistas aconteceu na última sexta-feira (4), no Lincoln Financial Field, no jogo que eliminou o Palmeiras do Mundial. Após uma discussão, a situação rapidamente se transformou em uma briga que precisou ser contida pelos companheiros de ambas as equipes. O árbitro da partida não aplicou nenhum cartão.

Para Hackett, essa omissão pode acarretar sanções retroativas por parte da Fifa, seguindo protocolos semelhantes aos da Premier League. “O mínimo que se esperaria seriam dois cartões amarelos. Nenhum foi dado, o que representa uma falha clara da arbitragem”, afirmou ele ao site inglês Football Insider. O ex-árbitro também criticou a condução do árbitro por não agir com rapidez e controle emocional:

— Temos um protocolo muito claro. Quando há uma confrontação, o árbitro precisa agir rapidamente. Se for aplicar um cartão, deve mantê-lo à altura do joelho para não inflamar ainda mais os ânimos — afirmou Keith Hackett.

Richard Rios e Enzo Fernández discutiram em Palmeiras x Chelsea pelo Mundial (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Histórico disciplinar dos clubes no Mundial pode pesar

Além da conduta dos atletas, o Chelsea pode enfrentar punição mais severa por reincidência. Ainda na fase de grupos do Mundial, o atacante Nicolas Jackson foi suspenso por dois jogos após levar cartão vermelho em entrada em Ayrton Lucas, contra o Flamengo. Esse histórico, segundo Hackett, deve pesar na análise da Fifa, que pode interpretar a situação como indisciplina recorrente.

Do lado do Palmeiras, embora o clube não tenha registros recentes de sanções por confusões similares, também corre risco de ser penalizado, uma vez que a responsabilidade coletiva dos clubes é levada em conta, independentemente do histórico.

