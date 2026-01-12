Mesmo com a derrota do Real Madrid para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, Vini Jr foi tratado como o principal destaque merengue pela imprensa espanhola. Em análise publicada após o clássico, o jornal "Diario AS" apontou o brasileiro como o ponto fora da curva da equipe e descreveu sua atuação como "irreconhecível" – não em tom negativo, mas como sinal de ruptura com meses de baixo rendimento.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O diário destacou que, embora o título tenha escapado, a atuação do camisa 7 representou uma mudança clara de cenário. Após longo período de seca e atuações apagadas, Vini Jr voltou a ser o centro do ataque, assumiu protagonismo e encerrou um jejum de 19 jogos sem marcar, com um gol decisivo ainda no primeiro tempo da decisão.

Segundo o AS, a final da Supercopa apresentou "uma faísca" de um jogador que não vinha sendo visto havia meses. O jornal ressaltou que o brasileiro não foi apenas eficiente no lance do gol, mas constante ao longo da partida, tentando repetidamente romper a defesa adversária e funcionando, em diversos momentos, como um "oásis" em um ataque que teve dificuldades coletivas.

Virada de chave para Vini Jr

O destaque dado pelo AS ganha peso diante do contexto recente do atacante. Antes da final, Vini Jr atravessava a pior sequência sem gols desde que se consolidou como titular do Real Madrid. Foram 19 partidas consecutivas sem marcar, somando clube e seleção, um período que totalizou 1.539 minutos de seca ofensiva.

O jornal espanhol lembrou que o último gol havia sido marcado ainda em outubro, em amistoso da Seleção Brasileira, e que os números de 2025 refletiam essa queda de produção. Até então, o brasileiro tinha apenas 13 gols no ano, índice considerado baixo para um jogador que vinha de temporadas decisivas e de protagonismo em finais.

Diante do Barcelona, porém, o cenário foi outro. O gol marcado na decisão encerrou a sequência negativa e devolveu relevância estatística ao atacante, que passou a ter 20 gols no período analisado. Para o AS, mais importante do que o número em si foi a forma como o gol surgiu: em jogada individual, com dribles em sequência e finalização precisa, marca registrada de seus melhores momentos.

Vini Jr marcou golaço em Barcelona x Real Madrid (Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)

Outro ponto ressaltado pela imprensa espanhola foi o papel assumido por Vini Jr em um contexto específico da equipe. Sem Mbappé, o brasileiro foi o principal responsável por dar profundidade ao ataque do Real Madrid. Mesmo começando posicionado mais aberto, quase como um extremo pela direita em alguns momentos, assumiu o controle das ações ofensivas.

Os números reforçam essa leitura. Vini Jr liderou o time em finalizações, chutes no alvo e dribles completos, além de ser o jogador mais acionado nos duelos individuais. O AS destacou sua persistência como diferencial, apontando que o brasileiro "tentou, tentou e tentou novamente", até ser recompensado com o gol.

Com o gol na Supercopa, Vini Jr chegou a nove gols em finais com a camisa do Real Madrid e alcançou 16 participações diretas em gols em decisões, igualando marcas de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Ferenc Puskás. O feito foi alcançado em menos partidas do que alguns dos ídolos históricos do clube.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.