Xabi Alonso vira assunto após estreia de Endrick no Lyon: 'Ficou claro'
Jovem brasileiro fez seu primeiro jogo pelo clube francês neste domingo (11)
O treinador Xabi Alonso, do Real Madrid, virou assunto nas redes sociais depois da estreia de Endrick no Lyon. No mesmo dia que perdeu a Super Copa da Espanha para o Barcelona, o técnico espanhol viu o jovem brasileiro marcar o gol da vitória do clube francês no seu primeiro jogo.
Em seu primeiro jogo longe do Real Madrid, Endrick já abriu a contagem de gols no Lyon. O jovem brasileiro fez o gol da vitória e caiu nas graças dos torcedores franceses. Afonso Moreira fez o outro gol dos Gones e de Nathan Ngoy marcou o tento do Lille.
Nas redes sociais, o nome de Xabi Alonso ficou em alta depois da grande estreia de Endrick pelo Lyon. Muitos torcedores ficaram na bronca pelo baixo tempo de jogo que o jovem teve sob comando do espanhol. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre Xabi Alonso após estreia de Endrick no Lyon
Como foi o jogo do clube francês
Com gol de Endrick, o Lyon venceu o Lille, em confronto válido pela Copa da França, por 2 a 1 com gols de Afonso Moreira e Endrick pelos Gones e de Nathan Ngoy, pelos donos da casa. A partida, realizada neste domingo (11), marcou a estreia do brasileiro pela equipe francesa.
O primeiro tempo foi bastante movimentado no Pierre-Marouy. Logo no começo da partida, o goleiro Descamps lançou Afonso Moreira, mas a jogada parecia controlada pelo arqueiro Godart, que se atrapalhou e viu o camisa 11 ficar com o gol vazio para marcar com menos de um minuto. Na sequência, Endrick acertou um belo chute na trave pelo Lyon, após jogada individual na ponta direita.
Apesar do bom volume do Lyon, o Lille manteve a boa performance e conseguiu empatar o confronto Nathan Ngoy, aos 28 minutos. O jogo se manteve equilibrado, com os donos da casa tendo oportunidades interessantes pelo lado direito. No entanto, a estrela de Endrick brilhou mais forte. Após um cruzamento do lado esquerdo, a bola sobrou pra Tolisso dentro da área que tocou para o brasileiro anotar seu primeiro gol pela equipe francesa. Gol de Endrick na estreia pelo Lyon!
Atrás do placar, o Lille voltou para segunda etapa tentando controlar melhor as ações. Porém, os mandantes esbarraram em um Lyon bem postado dentro de campo. Endrick deixou o campo pelo Lyon aos 25 minutos sob aplausos da torcida. Apesar das investidas dos donos da casa, a equipe comandada por Paulo Fonseca conseguiu segurar o jogo e venceu o confronto.
