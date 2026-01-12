menu hamburguer
Futebol Internacional

Xabi Alonso não é mais treinador do Real Madrid

Espanhol deixa o clube após 34 jogos

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
14:36
Atualizado há 0 minutos
Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso is seen before the Spanish League football match between Real Madrid CF and Valencia CF at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on November 1, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Xabi Alonso vive má fase no comando do Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira (12), a demissão do treinador Xabi Alonso, após o vice campeonato da Supercopa da Espanha. O espanhol, que chegou ao clube em junho deste ano, teve passagem marcada por desconexão com o vestiário, principalmente os brasileiros Vini Jr e Endrick. Para o lugar, os Merengues promoveram Álvaro Arbeloa, que estava no Castilla.

Comunicado do Real Madrid

"O Real Madrid CF anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu ciclo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois ele é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa. O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa das suas vidas."

Saída de Alonso

A saída do treinador surpreende por acontecer após uma passar por uma turbulência maior na temporada, principalmente após a sequência negativa em LaLiga e Champions League, em que fez oito jogos e somou apenas duas vitórias. No histórico geral, Xabi Alonso deixa o Real Madrid 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes
Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)

Motivos da saída

O retrospecto de Xabi mascara um colapso recente. Até 1º de novembro, o time era impecável, com 17 vitórias em 20 jogos e liderança isolada de LaLiga. No entanto, nos últimos 72 dias, o rendimento despencou para apenas 50% de aproveitamento. Derrotas para Liverpool, Manchester City e, por fim, a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, foram fatais para a continuidade do projeto.

O treinador deixa o Real Madrid na segunda colocação de LaLiga, quatro pontos atrás do Barcelona, na sétima colocação da Champions League, semifinalista no Mundial de Clubes e vice-campeão da Supercopa da Espanha.

Segundo o jornal espanhol "As", havia uma convicção interna de que Xabi Alonso não conseguiu conectar sua filosofia ao vestiário. Além disso, o departamento médico e a cúpula do clube expressaram sérias dúvidas sobre o preparo físico do elenco, notando que o time "não rendia" mesmo quando os jogadores se esforçavam ao máximo.

A "estranheza" tática também pesou. Decisões controversas, como substituir Vini Jr constantemente, escalá-lo na direita ou improvisar Valverde na lateral, criaram um clima de desconfiança. O treinador, que encantou o mundo com o futebol voraz no Bayer Leverkusen, parecia ter perdido sua essência em Madri, tornando-se "negociável" demais em suas convicções.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid diante do Osasuna (Foto: Thomas Coex/AFP)
Xabi Alonso no comando do Real Madrid diante do Osasuna (Foto: Thomas Coex/AFP)

