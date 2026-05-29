O clima no PSG antes da final da Champions League contra o Arsenal é de confiança, ambição e foco total na conquista do título europeu. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Marquinhos e Ousmane Dembélé destacaram a força do elenco parisiense, elogiaram o trabalho de Luis Enrique e reforçaram a importância histórica da decisão em Budapeste.

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Dembélé afirmou que o grupo chega motivado para mais uma oportunidade de levantar a taça continental. O atacante destacou a evolução da equipe nas últimas temporadas e ressaltou o peso da responsabilidade em vestir a camisa do PSG.

— Temos um grupo jovem, com muita ambição. No ano passado conquistamos um título histórico e agora queremos repetir isso. Se queremos ser grandes jogadores, precisamos vencer troféus como esse várias vezes — declarou o francês.

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Dembélé exalta elenco do PSG antes da final da Champions (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)

O camisa 10 também fez elogios ao técnico Luis Enrique, apontado por ele como peça fundamental na evolução coletiva e individual do elenco.

— Luis Enrique é um dos melhores treinadores que já tive. Ele me ajudou muito, tanto com a bola quanto sem ela. Hoje tenho mais responsabilidade dentro da equipe, mas também conto com grandes jogadores ao meu lado — afirmou.

Marquinhos seguiu a mesma linha e destacou o trabalho realizado pelo treinador espanhol desde sua chegada ao clube. O brasileiro afirmou que a força do PSG passa diretamente pela filosofia implementada pelo comandante.

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— Ele é um treinador de altíssimo nível. Sua filosofia e suas estratégias funcionaram muito bem. É assim que se convence um grupo: com ações, não apenas com palavras. Por isso somos tão fortes hoje — comentou o zagueiro.

O capitão do PSG também chamou atenção para o protagonismo ofensivo de Dembélé e Kvaratskhelia ao longo da temporada e reforçou a importância da dupla na decisão.

— Ousmane e Kvara fizeram uma temporada incrível. Criam muito perigo, conseguem atuar em diferentes posições e lideram o time dentro de campo. Temos sorte de contar com jogadores assim — disse.

Capitão do PSG, Marquinhos demonstrou confiança durante coletiva (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Luis Enrique vê PSG preparado para mais uma final

O técnico Luis Enrique demonstrou confiança no desempenho do PSG ao longo da campanha europeia e afirmou que a equipe chega pronta para disputar mais uma decisão continental. O treinador destacou a dificuldade do caminho até a final e elogiou a postura do elenco nos confrontos eliminatórios.

— Nestes jogos mostramos que tipo de equipe somos. Sofremos em vários momentos, mas isso também foi necessário para crescer. Conseguimos chegar novamente à final, e isso é histórico para nós — declarou.

O espanhol também analisou o Arsenal e fez elogios ao trabalho desenvolvido por Mikel Arteta no clube inglês.

— Arsenal e PSG seguem caminhos diferentes no futebol, mas ambos muito fortes. Não me surpreende o título da Premier League deles. Arteta construiu uma equipe muito sólida ao longo dos últimos anos — avaliou.

Técnico do PSG, Luis Enrique durante coletiva de imprensa (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Apesar de apontar equilíbrio na decisão, Luis Enrique acredita que existe um favorito para o confronto, embora tenha evitado ampliar a pressão antes da partida.

— Em uma final, sempre existem detalhes pequenos que fazem a diferença. Há muita tensão e expectativa, e é importante saber administrar tudo isso. Precisamos manter a concentração durante os 90 minutos — afirmou.

O treinador ainda reforçou que o PSG precisa aproveitar a oportunidade de disputar uma nova final europeia, destacando que momentos assim são raros na carreira de muitos jogadores.

— Não existe motivação maior do que jogar uma final da Champions League. Precisamos mostrar nosso melhor nível e aproveitar essa oportunidade, porque nunca se sabe quando ela pode voltar a acontecer — concluiu.

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