A Uefa divulgou nesta quinta-feira as imagens oficiais da medalha da final da Champions League 2025/26. Além do item que será entregue aos campeões, a entidade também mostrou a tradicional "orelhuda", já exposta na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, palco da decisão europeia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A grande final será disputada neste sábado, 30 de maio, às 13h (de Brasília), entre PSG e Arsenal. O duelo acontece na Puskás Aréna, estádio com capacidade para mais de 60 mil torcedores.

continua após a publicidade

Veja medalha:

Atual campeão da competição, o PSG chega em busca do bicampeonato consecutivo da Champions League. Na última temporada, o clube parisiense conquistou o título inédito e agora tenta consolidar sua força no cenário europeu.

Do outro lado, o Arsenal tenta levantar pela primeira vez a principal taça do futebol europeu. Os Gunners fazem campanha histórica e voltam a uma decisão continental com a chance de encerrar o jejum internacional.

continua após a publicidade

Veja fotos da taça da Champions League:

Taça da Champions League (Foto: Reprodução)

Taça e bola da final da Champions League no palco da decisão (Foto: Reprodução)

Duelo Arteta e Luis Enrique

Matéria - Igor Reis

Mais experiente, Luis Enrique chega para mais uma decisão continental carregando um currículo pesado. Campeão da Champions League pelo Barcelona e novamente pelo PSG na última temporada, o espanhol pode alcançar um feito que não acontece desde o Real Madrid campeão em 2016, 2017 e 2018: conquistar o torneio por dois anos consecutivos.

Além do bicampeonato seguido, a conquista também representaria a confirmação definitiva da hegemonia recente do PSG no futebol europeu. Depois de anos de investimentos, eliminações traumáticas e pressão constante, o clube francês finalmente encontrou estabilidade sob o comando do treinador espanhol.

Luis Enrique também carrega uma trajetória consolidada no futebol mundial. Antes do PSG, passou pelo Barcelona, comandou a seleção espanhola e ainda teve experiências por Roma e Celta de Vigo. Um técnico acostumado aos grandes palcos e que já sabe exatamente como lidar com a pressão de uma final de Champions.

Do outro lado está um treinador que vive uma história completamente diferente. Mikel Arteta começou sua trajetória definitiva como técnico justamente no Arsenal, em 2019, e, desde então, construiu uma relação de idolatria com o torcedor londrino.

Após anos de reconstrução, o espanhol recolocou o Arsenal entre as maiores potências da Europa. Nesta temporada, o clube voltou a conquistar a Premier League após 22 anos de espera e agora pode atingir um patamar inédito: conquistar a primeira Champions League de sua história.

Para Arteta, o título significaria muito mais do que apenas vencer a principal competição do continente. Seria a confirmação da melhor temporada já realizada pelo Arsenal e o auge de um projeto iniciado há quase sete anos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.