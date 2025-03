Tottenham mira técnico de time sensação da Premier League

O Tottenham já sabe seu principal alvo para assumir o comando técnico caso decida se desfazer de Ange Postecoglou: Andoni Iraola, treinador do Bournemouth, time sensação da Premier League. Ele assumiu o clube em junho de 2023 e chegou às quartas de final da Copa da Inglaterra, onde enfrentará o Manchester City, neste domingo (30).

Andoni Iraola tem feito um trabalho impressionante desde que foi nomeado para assumir o Bournemouth. Atualmente na 10ª posição, o clube está 10 pontos à frente do Tottenham e briga por uma classificação em competições europeias pela primeira vez na história. Inclusive, nas vezes que se enfrentaram, eles venceram os londrinos por 1 a 0 em dezembro e empataram por 2 a 2, fora de casa, início do mês.

Com os Spurs em 14º lugar no Campeonato Inglês e eliminado das duas copas nacionais sob o comando do técnico Ange Postecoglou, Iraola tem sido apontado como uma possível opção para o time do norte de Londres caso eles se desfaçam do grego.

Apesar de ter sido eliminado das copas e estar na segunda parte da tabela da Premier League, o Tottenham continua focado em terminar a temporada com força, especialmente com as quartas de final da Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt no próximo mês. Porém, independente dos resultados, a permanência de Postecoglou ainda será uma incógnita.

Tottenham e City brigam por joia da Premier League de quase R$ 1 bilhão

Além de mirar em um novo técnico, o Tottenham na busca de bons jogadores para reforçar seus elencos para a próxima temporada. Junto ao City, os clubes entraram na briga por Tyler Dibling, meio-campista do Southampton, uma das maiores revelações do futebol inglês nos últimos anos.

A diretoria do Southampton estipulou 100 milhões de libras (cerca de R$ 735 milhões) para liberar a joia de 19 anos a uns dos clubes, e deixou claro que não pretende abaixar o preço. Em 30 jogos nesta temporada, sendo 25 pelo Campeonato Inglês, o jogador marcou quatro gols e duas assistências.