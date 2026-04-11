Brasileiros passam em branco, Arsenal tropeça e pode ver vantagem na liderança diminuir
Gunners perderam por 2 a 1 dentro de casa
- Matéria
- Mais Notícias
Liderando a Premier League, o Arsenal tropeçou contra o Bournemouth ao perder por 2 a 1, em casa, encerrando uma sequência de oito vitórias seguidas na competição. No duelo válido pela 32ª rodada, El Kroupi abriu o placar para os visitantes, enquanto Gyokeres empatou de pênalti. A partida contou com as participações de Martinelli, Rayan e Gabriel Magalhães – cortado por lesão –, brasileiros presentes na última lista de convocados.
Com nove pontos de vantagem na tabela, o Arsenal perdeu pela primeira vez na Premier League desde janeiro. O time apresentou um jogo pouco criativo diante de um Bournemouth que atuava com marcação em bloco alto. Com o setor ofensivo pouco inspirado, a equipe londrina teve poucas ações durante o confronto no Emirates Stadium.
O Bournemouth saiu na frente após trocar passes em busca de espaços na defesa adversária. Christie recebeu no meio-campo e acionou Truffert, que passava livre nas costas da defesa. O lateral cruzou e Saliba tentou o corte, mas o afastamento sobrou para El Kroupi, que finalizou de forma acrobática para abrir o placar.
O empate veio pouco tempo depois. Em jogada de escanteio ainda na primeira etapa, a bola foi cruzada na área e, após finalização de Gabriel Magalhães, a bola bateu no braço levantado de Christie. O pênalti foi assinalado e Gyokeres converteu a cobrança.
O jogo seguiu tenso até o segundo tempo, com o Arsenal pressionado em busca da virada. Aos 29 minutos da etapa final, o Bournemouth chegou ao segundo gol. Em tentativa de saída de bola, Raya deixou para Gabriel Magalhães, que tentou o chute para o ataque. A bola desviou em El Kroupi e sobrou para Tyler Adams. O americano tocou para El Kroupi, que acionou Brooks e, na sequência, Evanilson. O atacante brasileiro fez o pivô para Scott, que recebeu no corredor e finalizou no mano a mano contra Raya.
Atrás no placar, o Arsenal pressionou, mas não obteve eficácia nas descidas ofensivas. Com a derrota, o time termina a rodada com 70 pontos, contra 61 do Manchester City, que tem dois jogos a menos. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (19).
Brasileiros passam em branco
O duelo entre Arsenal e Bournemouth colocou frente a frente diversos jogadores brasileiros. Em campo, Martinelli, Rayan, Gabriel Magalhães e Evanilson atuaram. Os três primeiros, convocados por Carlo Ancelotti (Magalhães foi cortado), tiveram atuação mediana e sem falhas diretas.
Evanilson foi o destaque ao dar a assistência para o segundo gol do Bournemouth. Gabriel Jesus entrou na segunda etapa, mas teve pouco tempo para alterar o resultado da partida.
- Matéria
- Mais Notícias