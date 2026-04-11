Brasileiros passam em branco, Arsenal tropeça e pode ver vantagem na liderança diminuir

Gunners perderam por 2 a 1 dentro de casa

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/04/2026
10:38
Jogadores do Bournemouth comemorando gol no duelo contra o Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraJogadores do Bournemouth comemorando gol no duelo contra o Arsenal
Liderando a Premier League, o Arsenal tropeçou contra o Bournemouth ao perder por 2 a 1, em casa, encerrando uma sequência de oito vitórias seguidas na competição. No duelo válido pela 32ª rodada, El Kroupi abriu o placar para os visitantes, enquanto Gyokeres empatou de pênalti. A partida contou com as participações de Martinelli, Rayan e Gabriel Magalhães – cortado por lesão –, brasileiros presentes na última lista de convocados.

Com nove pontos de vantagem na tabela, o Arsenal perdeu pela primeira vez na Premier League desde janeiro. O time apresentou um jogo pouco criativo diante de um Bournemouth que atuava com marcação em bloco alto. Com o setor ofensivo pouco inspirado, a equipe londrina teve poucas ações durante o confronto no Emirates Stadium.

Jogadores do Arsenal e Bournemouth em ação na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Jogadores do Arsenal e Bournemouth em ação na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O Bournemouth saiu na frente após trocar passes em busca de espaços na defesa adversária. Christie recebeu no meio-campo e acionou Truffert, que passava livre nas costas da defesa. O lateral cruzou e Saliba tentou o corte, mas o afastamento sobrou para El Kroupi, que finalizou de forma acrobática para abrir o placar.

O empate veio pouco tempo depois. Em jogada de escanteio ainda na primeira etapa, a bola foi cruzada na área e, após finalização de Gabriel Magalhães, a bola bateu no braço levantado de Christie. O pênalti foi assinalado e Gyokeres converteu a cobrança.

O jogo seguiu tenso até o segundo tempo, com o Arsenal pressionado em busca da virada. Aos 29 minutos da etapa final, o Bournemouth chegou ao segundo gol. Em tentativa de saída de bola, Raya deixou para Gabriel Magalhães, que tentou o chute para o ataque. A bola desviou em El Kroupi e sobrou para Tyler Adams. O americano tocou para El Kroupi, que acionou Brooks e, na sequência, Evanilson. O atacante brasileiro fez o pivô para Scott, que recebeu no corredor e finalizou no mano a mano contra Raya.

Atrás no placar, o Arsenal pressionou, mas não obteve eficácia nas descidas ofensivas. Com a derrota, o time termina a rodada com 70 pontos, contra 61 do Manchester City, que tem dois jogos a menos. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (19).

Brasileiros passam em branco

O duelo entre Arsenal e Bournemouth colocou frente a frente diversos jogadores brasileiros. Em campo, Martinelli, Rayan, Gabriel Magalhães e Evanilson atuaram. Os três primeiros, convocados por Carlo Ancelotti (Magalhães foi cortado), tiveram atuação mediana e sem falhas diretas.

Evanilson foi o destaque ao dar a assistência para o segundo gol do Bournemouth. Gabriel Jesus entrou na segunda etapa, mas teve pouco tempo para alterar o resultado da partida.

