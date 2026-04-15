Europeus reagem a gesto de Raphinha em Atlético de Madrid x Barcelona: 'Não esperava'

Fora nos dois jogos do Barcelona contra o Atlético de Madrid, que resultou na eliminação do time catalão, nas quartas de final da Champions League, Raphinha fez um gesto e deu uma declaração que incomodou os torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes de conceder a entrevista, o atacante fez o tradicional gesto de roubo com as mãos, em direção á torcida do Atléti, enquanto consolava o resto do elenco em campo.

Após isso, o jogador foi á uma entrevista na zona mista do Estádio Metropolitano, afirmando que os jogos de ida e volta foram ''roubados''.

➡️Thiago Silva vira assunto na Europa após derrota de gigante: 'De jeito nenhum'

— Para mim foi um jogo roubado, não só esse, como o outro também. Acho que a arbitragem esteve muito mal, incrível as decisões que tomam. Atlético fez não sei quantas faltas, e o árbitro não mostrou um amarelo para eles — disse.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do clube catalão e também rivais, reagiram negativamente ao seu gesto e fala, comparando até com o seu companheiro de Seleção, Vini Jr.

Veja a repercussão:

Como foi Atlético de Madrid x Barcelona?

Texto de: João Pedro Rodrigues.

Logo antes do primeiro minuto, Lamine Yamal criou uma grande oportunidade e bateu no cantinho para grande defesa de Musso. Porém, logo depois, em saída de bola do Atlético de Madrid, o jovem camisa 10 interceptou o passe de Clément Lenglet, recebeu livre de Ferran Torres e abriu o palcar para o Barcelona.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Com o gol cedo, o jogo ficou mais preso no meio de campo, principalmente com a bola no pé do Barcelona. Do outro lado, o Atlético de Madrid apostava em transição rápida para furar a linha alta dos catalães, mas sem levar perigo. Aos 24 minutos, Dani Olmo conseguiu passar pela marcação do Atleti e encontrou Ferran Torres, que girou e bateu forte para superar Musso e abri 2 a 0 aos Culés.

No lance seguinte do gol, o Barcelona rapidamente roubou a bola e chegou ao ataque com Lamine Yamal, que cruzou de três dedos para Fermín López. O meia cabeceou e Musso fez grande defesa, mas o meia acertou com o rosto nas travas da chuteira do goleiro argentino e teve um corte na região do nariz e fez com que o jogo fosse paralisado para atendimento médico.

O Atlético de Madrid eliminou o Barcelona da Champions League (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Após o retorno da partida, o Atlético de Madrid conseguiu escapar em velocidade após Griezmann encontrar Llorente em velocidade pelo lado direito. O lateral avançou no campo de ataque e cruzou rasteiro para Lookman, que completou o cruzamento de primeira e balançou as redes do Barcelona.

Até o final do primeiro tempo, o Barcelona foi superior, com chances perdidas por Ferran Torres e Dani Olmo, que pararam em Musso. O Atlético de Madrid se defendeu e seguiu em busca de atacar os visitantes nos contra-ataques.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

No retorno do intervalo, o Barcelona seguiu cada vez mais no campo de ataque, com o Atlético de Madrid se fechando na defesa. Aos 12 minutos, Ferran Torres aproveitou bate-rebate na área do Atleti e marcou o terceiro gol do Barça. Porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado.

O Atlético de Madrid foi equilibrando as ações e chegando mais ao ataque com triangulações rápidas. Em uma dessas, aos 34 minutos, Alexander Sorloth saiu em velociadade e foi derrubado por Eric García fora da área. Após dar apenas o cartão amarelo ao zagueiro espanhol, o árbitro Clement Turpin foi revisar o lance no monitor do VAR e decidiu por expulsar o jogador do Barcelona.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com um a mais, o Atlético de Madrid conseguiu segurar a pressão do Barcelona e garantiu a classificação às semifinais da Champions League pela sétima vez em sua história, sendo a quarta sob o comando de Diego Simeone. Do outro lado, o Barcelona passa mais uma vez em branco na competição, com o último título sendo conquistado em 2015.



