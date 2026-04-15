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Raphinha se desculpa por gesto e declarações polêmicas em eliminação do Barcelona

Equipe Catalã se despediu da Champions League nas quartas de final

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/04/2026
11:01
Atualizado há 2 minutos
Raphinha lamentando chance no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)
imagem cameraRaphinha acusou duelos contra o Atlético de Madrid pela Champions League de serem "roubados" (Foto: Josep Lago/AFP)
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Após ser muito criticado por gestos e declarações sugerindo que os duelos entre Barcelona e Atlético de Madrid teriam sido "roubados", Raphinha veio a público se desculpar pela acusação. O atacante do Barcelona não participou de nenhum dos dois jogos pelas quartas de final da Champions League pois se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sentida durante o amistoso da Seleção Brasileira com a França.

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"Desculpem pelo meu gesto — isso não é algo alinhado com meus valores e meu caráter. Aconteceu em um momento de tensão ao responder a um torcedor que estava me desrespeitando na noite passada".

O Barcelona teve um jogador expulso em cada jogo – Pau Cubarsí na ida e Eric García na volta –, além de uma queixa formal à Uefa por um pênalti não marcado no primeiro duelo.

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Falas de Raphinha causam incômodo global:
➡️ Europeus reagem à postura de Raphinha após eliminação do Barcelona: 'Decepção'
➡️ Atitude de Raphinha após eliminação do Barcelona viraliza: 'Vergonha'

Qual foi a declaração polêmica de Raphinha?

Mesmo fora das duas partidas, o brasileiro acompanhou a delegação do Barcelona em Madri e, após o apito final, classificou a eliminatória como "mentirosa". O jogador foi flagrado pelas câmeras fazendo gestos de "roubo" com as mãos ainda no gramado do Metropolitano.

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– Para mim, foi roubado. Não só esse jogo como o outro também. A arbitragem tem ido muito mal. Incrível as decisões que toma. O Atlético fez sei lá quantas faltas e o árbitro não mostrou um cartão para eles. Queria entender o medo deles do Barcelona chegar para ganhar – declarou o Raphinha à TNT Sports.

– Foi difícil, ainda mais quando a gente vê que precisa fazer três vezes mais para ganhar o jogo. Cometer um erro até entendo, agora, dois jogos seguidos… essa eliminatória foi bem mentirosa ao meu ver. Todo mundo pode errar, é ser humano, mas quando os erros vêm se repetindo é um ponto de atenção – concluiu.

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Raphinha desfalcou o Barcelona nas quartas de final da Champions League 25/26 (Foto: Thomas COEX / AFP)
Raphinha desfalcou o Barcelona nas quartas de final da Champions League 25/26 (Foto: Thomas COEX / AFP)

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