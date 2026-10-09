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Raphinha sofre lesão e vira desfalque para o Barcelona

Com edema na coxa direita, atacante fica fora dos duelos com Getafe e Galatasaray

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 09:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions
Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions Foto: Lluis Gene / AFP

O atacante Raphinha será desfalque nas próximas duas partidas do Barcelona. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol AS, o jogador brasileiro chegou a ir a campo na última sexta-feira para realizar testes físicos antes do treino dos companheiros, porém os resultados não foram satisfatórios para liberação médica.

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Diante da resposta negativa no gramado, o técnico Hansi Flick optou por preservar o atleta. Com isso, Raphinha está fora do duelo contra o Getafe, pelo campeonato nacional, e também do confronto diante do Galatasaray, marcado para a próxima terça-feira pela competição europeia. O planejamento da comissão técnica é conceder cerca de uma semana a mais para a plena recuperação do edema muscular na coxa direita, sofrido há nove dias durante o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Austrália.

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Raphinha disputa bola durante amistoso do Brasil com a Austrália
Raphinha disputa bola durante amistoso do Brasil com a Austrália (Foto: Patrick Hamilton / AFP)

A ausência do capitão representa uma baixa considerável no setor ofensivo, no qual ele ostenta a marca de 14 gols em oito partidas na temporada. Para suprir a vaga no ataque, o brasileiro Gabriel Jesus surge como a alternativa mais cotada, embora Flick também avalie opções de falso 9 com nomes como Anthony Gordon, Dani Olmo e Karim Adeyemi.

Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions
Gabriel Jesus surge como favorito de Hansi Flick para assumir a posição titular (Foto: Josep Lago / AFP)

No departamento médico, a equipe teve notícias mistas. Enquanto o goleiro Joan García e o defensor Eric García receberam alta e ficam à disposição para o compromisso de sábado, o meio-campista Frenkie de Jong precisará de mais algumas semanas em tratamento antes de retornar aos gramados.

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