Raphinha renova com Barcelona até 2030 e terá aumento salarial

Raphinha seguirá vestindo a camisa do Barcelona por mais tempo. O atacante brasileiro acertou a extensão de seu contrato com o clube catalão até junho de 2030. O vínculo anterior tinha duração até 2028 e será ampliado por mais dois anos, com uma melhora nas condições salariais do jogador.

Os valores do novo acordo não foram divulgados. A renovação deverá ser oficializada pelo Barcelona na sexta-feira (9), em uma cerimônia com a participação de Raphinha e do presidente Joan Laporta. A informação sobre o acerto foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

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A permanência do brasileiro no Camp Nou já era um desejo manifestado publicamente pelo próprio jogador. Em setembro, durante entrevista à rádio RAC 1, Raphinha afirmou que gostaria de continuar no Barcelona e admitiu a possibilidade de encerrar a carreira no clube.

Na ocasião, o atacante explicou que, quando assinou o contrato válido até 2028, ainda não tinha certeza sobre como estaria sua carreira ao chegar aos 30 anos. O bom início de temporada, porém, mudou sua perspectiva.

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— Sim, pretendo renovar. Quando renovei meu contrato, fiz isso até 2028 pensando que teria 30 ou 31 anos e não sabia como me viraria. Mas, considerando como a temporada começou, parece que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder estender meu contrato — afirmou Raphinha.

O brasileiro também deixou claro que sua intenção vai além de apenas cumprir o novo vínculo. Raphinha revelou o desejo de permanecer no Barcelona até o fim da carreira, consolidando sua trajetória no clube espanhol.

— Espero poder terminar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar — completou o atacante.

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