O atacante Raphinha, do Barcelona, encerrará o ano de 2025 como o brasileiro com maior número de gols e assistências somados entre atletas que atuam nas cinco principais ligas europeias. O capitão do clube catalão registrou 24 gols e 17 assistências em 48 partidas disputadas ao longo do ano, considerando todas as competições por clubes.

Com o calendário europeu próximo do fim — restando apenas uma rodada da Premier League —, o desempenho do jogador já garante a liderança entre os brasileiros em participações diretas em gols na elite do futebol europeu, que reúne os campeonatos da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

Na temporada 2024/25, Raphinha participou de 32 jogos pelo Barcelona em 2025, com 17 gols marcados e 14 assistências distribuídas. Já na atual temporada, o atacante soma sete gols e três assistências em 16 partidas disputadas pela equipe espanhola.

Entre os principais momentos do ano está a atuação decisiva na final da Supercopa da Espanha, diante do Real Madrid, quando Raphinha marcou dois gols, deu uma assistência e ajudou o Barcelona a vencer por 5 a 2 e conquistar o título. O atacante também marcou duas vezes no clássico válido pela 35ª rodada da La Liga 2024/25, resultado que deixou o título do Campeonato Espanhol praticamente definido. Ao fim da competição, terminou com 18 gols, 13 a menos que o artilheiro Kylian Mbappé.

Na Champions League, Raphinha foi um dos artilheiros da edição 2024/25, ao lado de Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, com 13 gols. Além disso, distribuiu nove assistências no torneio, encerrando a competição como o jogador com mais participações diretas em gols.

Ele marcou duas vezes na vitória por 5 a 4 sobre o Benfica, resultado que garantiu a classificação às oitavas de final, e voltou a balançar as redes nos dois jogos contra a equipe portuguesa no mata-mata. O brasileiro também marcou na partida de ida contra o Borussia Dortmund, pelas quartas de final, e no jogo de volta da semifinal diante da Inter de Milão.

Raphinha não foi reconhecido nas premiações individuais de 2025

Apesar dos números expressivos ao longo do ano, Raphinha não ficou entre os três finalistas das premiações individuais da France Football, a Bola de Ouro, nem o Fifa The Best. O atacante também não foi incluído na seleção da temporada, decisão que motivou críticas do técnico do Barcelona, Hansi Flick.

Em setembro, na Bola de Ouro, Raphinha viu Dembélé ser eleito o melhor jogador do mundo em um contexto semelhante ao que viveu ao longo do ano, com a diferença decisiva de o francês ter conquistado a inédita Champions pelo PSG; o brasileiro terminou apenas na quinta colocação, atrás do próprio companheiro Yamal, de Vitinha, também do Paris, e de Mohamed Salah, do Liverpool.

Em dezembro, no The Best, o camisa 10 foi consagrado novamente, enquanto o 11 catalão sequer figurou na seleção ideal da entidade, um desfecho interpretado por muitos como uma das maiores injustiças das premiações individuais de 2025.

Entre os demais brasileiros que atuam nas cinco principais ligas da Europa, o jogador com números mais próximos é Vini Jr, do Real Madrid, que somou 13 gols e 16 assistências em 51 jogos ao longo de 2025. Outro destaque é Igor Paixão, atualmente no Olympique de Marselha, que marcou 21 gols e deu sete assistências em 43 partidas no ano, considerando sua passagem pelo Feyenoord e pelo clube francês.

