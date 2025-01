Em jogo maluco, Raphinha decide para o Barcelona em virada sobre o Benfica

A vitória do Barcelona sobre o Benfica, por 5 a 4, concedeu muito entretenimento para os amantes do futebol na partida desta terça-feira (21), pela sétima rodada da Fase de Liga da Champions League. Em shows de falhas e pênaltis para cada lado, os mandantes tiveram hat-trick do atacante grego Pavlidis e um gol contra de Ronald Araújo. Lewandowski, Raphinha e Eric Garcia marcaram para os catalães.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 18 pontos e está garantido, ao menos, nos playoffs da competição europeia e fica muito perto de garantir vaga direta nas oitavas de final. Atualmente, a equipe está na segunda colocação, atrás apenas do Liverpool, com 21. Já o Benfica é o 18º colocado, com dez pontos, e busca se manter em boa situação na briga pela classificação.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo destacou o herói e vilão do duelo entre Benfica e Barcelona. Grande nome do confronto, Pavlidis marcou um hat-trick antes do intervalo do jogo pela Champions League, sendo o primeiro deles nos minutos iniciais: Carreras é lançado livre pela esquerda e cruza para o atacante grego bater de primeira no meio da área e abrir o placar.

Aos 12 minutos, o Barcelona teve uma chance de recomeçar com a marcação do pênalti sobre Baldé. O lateral-esquerdo sofreu um pisão do zagueiro Tomás Araújo no pé direito, o VAR agiu rapidamente e Lewandowski cobrou com categoria para empatar o jogo.

Porém, o goleiro Szczesny teve uma noite de pesadelos e foi um dos destaques negativos no Estádio da Luz. Para cortar um lançamento longo, o polonês foi até a intermediária, mas trombou com o lateral Baldé, e a bola sobrou livre para Pavlidis marcar no gol vazio.

O centroavante marcou seu segundo, e pouco depois recebeu outro presente do arqueiro polonês: Szczesny cometeu pênalti na saída em cima Aktürkoglu, convertido pelo grego aos 29 minutos.

Na segunda etapa, as falhas e bizarrices continuaram em peso. Na tentativa de sair jogando com um chute para a frente, o goleiro Trubin lança curto e Raphinha marca em cabeçada certeira. Três minutos depois, a chuva de azar não permitiu o Barcelona sonhar: o zagueiro Ronald Araújo corta cruzamento fechado de Schjelderup, mas acaba mandando para o próprio gol.

Aos 32 minutos, Lewandowski diminuiu a vantagem do Benfica mais uma vez. O camisa 9 cobrou o pênalti com categoria, no canto esquerdo de Trubin e marcou o terceiro dos Culés no jogo. Daí em diante, a equipe de Hansi Flick mostrou que não desiste nunca: Eric Garcia surge na pequena área para empatar a partida e coroar a luta blaugrana.

Para sacramentar a virada histórica, Raphinha é lançado em contra-ataque, entra na área, dribla o marcador e marca seu segundo gol da partida e o quinto do Barcelona na partida.

O que vem pela frente?

Agora, o Benfica volta as atenções ao Campeonato Português para o jogo contra o Casa Pia AC fora de casa, neste sábado (25), às 15h (de Brasília). No dia seguinte, o Barcelona recebe o Valencia, às 17h, pela 21ª rodada de La Liga.

Pavlidis em ação durante a partida entre Benfica e Barcelona, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA 4 X 5 BARCELONA

7ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE



🗓️ Data e horário: terça-feira, 21 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR);

🥅 Gols: Pavlidis 3x (2‘/1ºT), (22'/1°T) e (30'/1°T); Lewandowski 2x (13'/1°T); Ronald Araújo [GC] (23'/2°T); Raphinha 2x (19'/2°T) e (45+6'/2°T); Eric Garcia (41'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Gavi (BAR), Koundé (BAR); Carreras (BEN); De Jong (BAR); Fermín López (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: Arthur Cabral (BEN)

⚽ ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino e Kökçü; Artürkoglu, Pavlidis e Schjelderup.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé; Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Danny Desmond Makkelie (HOL)