Zagueiro do Barcelona retorna aos treinos após pausa por saúde mental

Após um período de afastamento para cuidar de sua saúde mental, Ronald Araújo tem previsão de voltar a treinar com o elenco do Barcelona nesta segunda-feira (29), em atividade aberta ao público no CT Joan Gamper, mas ainda não há definição sobre a data de seu retorno aos jogos. O zagueiro uruguaio retoma o convívio com os companheiros após mais de um mês. A informação foi divulgada pelo jornal "As".

A decisão de se afastar foi tomada depois da expulsão sofrida na derrota por 3 a 0 para o Chelsea, em Stamford Bridge, no dia 25 de novembro. Após o episódio, Araújo optou por pausar as atividades profissionais por algumas semanas. Nesse período, realizou uma viagem de cunho espiritual a Israel e à Cisjordânia e, posteriormente, manteve treinamentos tanto em Barcelona quanto no Uruguai, utilizando as instalações da federação local durante as datas natalinas.

A comissão técnica do Barça lida com dificuldades no setor defensivo em razão da ausência de Andreas Christensen, o que aumenta a necessidade de opções para a posição de zagueiro. Mesmo assim, o clube e o técnico Hansi Flick têm adotado uma postura de cautela, permitindo que Araújo determine o ritmo do retorno, com prioridade para sua condição pessoal.

Ronald Araújo passa por dificuldade, mas tem apoio no Barcelona

O gesto reflete o ambiente de solidariedade criado no vestiário. Deco e Hansi Flick também manifestaram apoio ao zagueiro, que nos últimos meses aceitou mudanças táticas, períodos no banco e até atuações fora de posição. Em uma dessas ocasiões, chegou a jogar como centroavante e marcou o gol da vitória sobre o Girona.

Vinicius Júnior e Ronald Araújo em ação contra o Barcelona (PAU BARRENA / AFP)

A comissão técnica entende que o pedido de afastamento reforça o comprometimento de Araujo. O jogador acredita ser a atitude mais honesta com o clube e com os colegas, já que vinha convivendo com ansiedade crescente e não se sentia em condições ideais para competir em alto nível.

O elenco recebeu a notícia com compreensão. Araujo é um dos capitães mais respeitados do grupo e cultivou relações fortes no ambiente interno. Recentemente, organizou um jantar de confraternização em sua casa, gesto que reforçou a proximidade com o grupo. Agora, são os companheiros que buscam retribuir o apoio dado por ele.

Os agentes do jogador também participam do processo e mantêm contato constante com o Barcelona para monitorar sua recuperação. O clube, por sua vez, ofereceu acompanhamento psicológico integral e liberou o atleta de compromissos esportivos até que ele se sinta confortável para retornar.

