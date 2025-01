Em um verdadeiro passeio na Arábia Saudita, o Barcelona goleou o Real Madrid por 5 a 2 e se sagrou campeão da Supercopa da Espanha pela 15ª vez na história. Com dois gols e um verdadeiro show de Raphinha, grande nome do resultado em Jidá, Yamal, Lewandowski e Balde, o time comandado por Hansi Flick não deu chances a Vini Jr., Bellingham e companhia. Os tentos merengues foram anotados por Kylian Mbappé, no primeiro tempo, e Rodrygo, no segundo.

continua após a publicidade

➡️ Zagueiro revela torcida por possível reforço do Flamengo: ‘É bom para todos’

Real Madrid 2x5 Barcelona: como foi o jogo?

Quem esperava uma decisão estudada e com poucas chances de gol foi surpreendido com a postura de ambas as equipes na Arábia Saudita. Aos quatro minutos, Kylian Mbappé arrancou do campo de defesa, e em ótima jogada individual, chegou até a grande área e finalizou para abrir o placar. Após o susto no contra-ataque, o time de Hansi Flick reforçou a marcação no meio de campo e passou a controlar as ações de jogo, mesmo atrás no placar.

A partir daí, a goleada blaugrana foi construída de forma quase natural. Aos 22', Yamal arrancou pelo lado esquerdo e finalizou com maestria ao gol defendido por Courtois, empatando o jogo. Minutos depois, após pênalti cometido por Camavinga, Robert Lewandowski colocou o Barcelona na frente do placar, e quase no lance seguinte, Raphinha, de cabeça, fez mais um e deu tranquilidade ao time catalão.

continua após a publicidade

Em campo, apenas um time jogava. O Barcelona encerrou o primeiro tempo com 66% de posse de bola e 13 finalizações ao gol defendido por Courtois. Nos minutos finais da primeira etapa, aproveitando buracos no lado direito defendido por Lucas Vázquez, Raphinha arrancou prela esquerda e passou para Balde, que infiltrou e transformou o placar em goleada.

Na segunda etapa, a péssima atuação defensiva dos Blancos ganharia mais um capítulo: aos 3', Raphinha se aproveitou de outro espaço no lado direito, deu um belo drible em Tchouaméni e marcou seu segundo gol na partida. O 5 a 1 no placar era justo, afinal, apenas o Barcelona demonstrava intensidade em campo. Entre os astros do Real Madrid, o único a aparecer no resultado até então tinha sido Mbappé, no início de jogo.

continua após a publicidade

Raphinha, atacante do Barcelona, comemora gol contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Haitham-Shukairi/AFP)

Porém, a expulsão de Szczęsny aos 11' do segundo tempo, ameaçou recolocar o time de Carlo Ancelotti na partida. O polonês fez falta em Mbappé na situação de último homem e foi mandado embora mais cedo pelo árbitro Gil Manzano. Na cobrança da falta, Rodrygo diminuiu o placar em um chute no canto defendido pelo ainda frio goleiro Inaki Pena.

Mesmo com um jogador a mais, o Real Madrid viveu as consequências de uma péssima noite de seus craques. Vini Jr. e Bellingham tiveram atuações apagadas e sequer levaram perigo à defesa blaugrana partida. Nos minutos finais, a postura merengue foi de ocupar o campo adversário, porém, sem sucesso.

O resultado, além de colocar a 15ª taça de Supercopa da Espanha na sala de troféus do Barcelona, ainda escancara um contraste entre as equipes nesta temporada. Somados os placares dos dois clássicos em 2024-25, o placar agregado é de 9 a 2 para a equipe liderada por Hansi Flick.

O que vem por aí?

Após o título, o Barcelona volta a campo na quarta-feira (15), diante do Real Betis, pela Copa do Rei. Do outro lado, o Real Msdrid encara o Celta de vigo, na quinta-feira (16), pela mesma competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 2 x 5 Barcelona

Final - Supercopa da Espanha

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)

🥅 Gols: Kylian Mbappé (5'/1ºT), e Rodrygo (15'/2ºT) (RMA); Yamal (22'1ºT), Lewandowski (36'/1ºT), Raphinha (39'/1ºT e 3'/2ºT) (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Antonio Rüdiger. Raul Asencio, Vini Jr., Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga (RMA); Inigo Martínez, Lewandowski, Ronald Araújo e Raphinha (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: Wojciech Szczęsny (BAR)

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martínez (Ronald Araújo), Alejandro Baldé, Marc Casadó, Pedri, Raphinha (Ferran Torres), Lamine Yamal (Dani Olmo) e Gavi (Inaki Pena); Lewanowski

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Ferland Mendy (Fran García), Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouaméni (Modric), Lucas Vázquez (Raul Asencio); Eduardo Camavinga (Dani Ceballos), Federico Valverde, Rodrygo, Jude Bellingham, Vini Jr. (Brahim) e Kylian Mbappé

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional