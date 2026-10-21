Raphinha desabafa após derrota do Barcelona para PSG na Champions

O atacante brasileiro Raphinha não escondeu a chateação após ter sido substituído no início do segundo tempo do jogo entre PSG e Barcelona, nesta terça-feira (20), em Paris, pela terceira rodada da Champions League. Aos 15 minutos da etapa final, com o placar empatado em 1 a 1, o técnico Hansi Flick tirou o brasileiro e colocou Adeyemi. O jogo terminou com vitória dos franceses por 4 a 2.

Raphinha apresentou a insatisfação durante a entrevista pós-jogo concedida à TNT. O brasileiro admitiu que se abalou com a substituição, no entanto, revelou que a comissão técnica pretendia tirá-lo de campo mais cedo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Chateação de Raphinha em PSG x Barcelona

O camisa 11 voltou aos gramados no último fim de semana, depois de quase um mês no departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa. Mesmo retornando de lesão, Raphinha esperava ter mais minutagem neste confronto pela Champions League:

— O treinador me tirou ali e eu fiquei um pouco chateado. Acho que poderia aguentar mais alguns minutos — afirmou.

Raphinha também reconheceu que o desejo de jogar sempre fala mais alto, mas disse que está tudo certo e que a comissão técnica já planejava menos tempo de jogo para ele:

continua após a publicidade

— Obviamente, a gente quer estar sempre dentro de campo, pelo tamanho do jogo, mas está tudo certo. Estou voltando a me encontrar fisicamente de novo. Já estava planejado jogar menos minutos, mas é um jogo que termina e você quer jogar de novo — completou o camisa 11 do Barça.

Barcelona e PSG terminou em vitória dos franceses por 4 a 2 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Franceses vencem em casa em jogo de seis gols

O PSG levou a melhor sobre o Barcelona por 4 a 2, em Paris. Em uma partida movimentada, a equipe francesa conseguiu se impor diante dos espanhóis e garantiu mais três pontos na fase de liga da Champions League.

continua após a publicidade

Com o resultado, o time francês chegou à terceira vitória em três partidas e manteve o embalo na competição. O Barcelona, por sua vez, não conseguiu evitar a derrota fora de casa. A expectativa do atacante é atuar por mais minutos no clássico contra o Real Madrid, no próximo domingo (25), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela décima rodada da LaLiga.